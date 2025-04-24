Зеленський передав Рамафосі список 400 українських дітей, насильно вивезених до росії
Київ • УНН
Володимир Зеленський передав президенту ПАР Сирілу Рамафосі список з 400 українських дітей, яких насильно вивезли до росії. Президент наголосив на необхідності їх повернення.
Президент України Володимир Зеленський передав президенту ПАР Сирілу Рамафоcі список 400 українських дітей, насильно вивезених до росії, щоб сприяти поверненню їх додому. Про це Зеленський сказав під час пресконференції з Рамафосою у п'ятницю, передає кореспондент УНН.
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"Сьогодні я передав президенту Рамафосі список 400 українських дітей, які зараз проти їхньої волі знаходяться в росії. На жаль, через війну ми маємо цю страшну проблему. росіяни викрали в Україні десятки тисяч дітей. Ми маємо повернути їх усіх. Як і тисячі військовополонених та цивільних, яких роками утримують у тюрмах росії в нелюдських умовах", - сказав Зеленський.
Нагадаємо
Президент ПАР Сиріл Рамафоcа заявив, що на тижні мав розмову з російським диктатором володимиром путіним, та наголосив щодо готовності працювати разом над пошуком мирного шляху завершення конфлікту в Україні.