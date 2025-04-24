Зеленский передал Рамафосе список 400 украинских детей, насильно вывезенных в россию

Президент Украины Владимир Зеленский передал президенту ЮАР Сирилу Рамафосе список 400 украинских детей, насильно вывезенных в россию, чтобы способствовать возвращению их домой. Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции с Рамафосой в пятницу, передает корреспондент УНН.

Детали

"Сегодня я передал президенту Рамафосе список 400 украинских детей, которые сейчас против их воли находятся в России. К сожалению, из-за войны у нас есть эта страшная проблема. россияне похитили в Украине десятки тысяч детей. Мы должны вернуть их всех. Как и тысячи военнопленных и гражданских, которых годами удерживают в тюрьмах россии в бесчеловечных условиях", - сказал Зеленский.

Напомним

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что на неделе имел разговор с российским диктатором владимиром путиным, и отметил готовность работать вместе над поиском мирного пути завершения конфликта в Украине.