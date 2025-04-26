В Україну повернули ще 12 викрадених рф дітей: одного з них окупанти викрали у бабусі

Ще 12 українських дітей вдалося повернути додому з російської окупації. Одного з них росіяни намагалися відібрати у бабусі, іншого - примусово поставили на облік, як призовника. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал радниці керівника Офісу президента (ОП) України Дарії Зарівної.

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"Ще 12 українських дітей вдалося повернути додому в рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA", - повідомила у суботу, 26 квітня Дарія Зарівна.

За її словами, серед повернутих дітей – хлопець із багатодітної родини, якій росія погрожувала.

Окупаційна влада погрожувала забрати дітей до інтернату, якщо ті не підуть у російську пропагандистську школу. Богдана вже примусово поставили на облік як призовника, у школі принижували за українську мову, а його старшого брата забирали й катували - йдеться у дописі представниці ОП.

Крім того, вдалося вивезти родину, яка жила під постійним тиском. 10-річного хлопчика росіяни намагалися відібрати в бабусі під час спроби самостійно виїхати. Озброєні солдати рф розділили їх і вивезли хлопчика в невідомому напрямку. Завдяки допомозі партнерів вдалось організувати їхню евакуацію.

"Тепер Єгор знову поруч з бабусею, у безпеці", - додала Дарія Зарівна.

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