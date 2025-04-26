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В Украину вернули еще 12 похищенных рф детей: одного из них оккупанты похитили у бабушки

Киев • УНН

 • 338 просмотра

В рамках инициативы Bring Kids Back UA еще 12 украинских детей вернулись домой. россияне пытались отобрать одного мальчика у бабушки, а другого принудительно поставили на учет как призывника.

В Украину вернули еще 12 похищенных рф детей: одного из них оккупанты похитили у бабушки

Еще 12 украинских детей удалось вернуть домой из российской оккупации. Одного из них россияне пытались отобрать у бабушки, другого - принудительно поставили на учет как призывника. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал советника руководителя Офиса президента (ОП) Украины Дарии Заривной.

Детали

"Еще 12 украинских детей удалось вернуть домой в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA", - сообщила в субботу, 26 апреля Дария Заривная.

По ее словам, среди возвращенных детей – парень из многодетной семьи, которой россия угрожала.

Оккупационная власть угрожала забрать детей в интернат, если те не пойдут в российскую пропагандистскую школу. Богдана уже принудительно поставили на учет как призывника, в школе унижали за украинский язык, а его старшего брата забирали и пытали

- говорится в заметке представительницы ОП.

Кроме того, удалось вывезти семью, которая жила под постоянным давлением. 10-летнего мальчика россияне пытались отобрать у бабушки во время попытки самостоятельно уехать. Вооруженные солдаты рф разделили их и вывезли мальчика в неизвестном направлении. Благодаря помощи партнеров удалось организовать их эвакуацию.

"Теперь Егор снова рядом с бабушкой, в безопасности", - добавила Дария Заривная.

Напомним

Украине удалось вернуть 1275 детей из россии и оккупированных территорий. Омбудсман Лубинец заявил, что рф понимает только язык силы и совершает геноцид.

Зеленский передал Рамафосе список 400 украинских детей, насильно вывезенных в россию24.04.25, 13:28 • 6591 просмотр

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