В останню дорогу Папа Франциск вирушив на модифікованому пікапі Ram 1500 - ЗМІ

$41.560.18
47.280.11
ukenru
З травня бензин в Україні мають продавати зі спиртом: як це позначиться на автомобілях та вартості палива
Ексклюзив
06:47 • 12216 перегляди

З травня бензин в Україні мають продавати зі спиртом: як це позначиться на автомобілях та вартості палива

Ексклюзив
29 квітня, 15:28 • 123457 перегляди

БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою

Ексклюзив
29 квітня, 15:14 • 128978 перегляди

“Повернення до сталінізму”: адвокат Кравець про тиск НАБУ на адвокатуру, прослуховування і звіти іноземцям

29 квітня, 15:11 • 95112 перегляди

Утримували у таборі шість років: МЗС та ГУР евакуювали українку та двох її дітей з Сирії

29 квітня, 13:48 • 122449 перегляди

Військових з ТЦК без бойового досвіду відправлятимуть у частини, що воюють - Генштаб

Ексклюзив
29 квітня, 11:06 • 104588 перегляди

Ми вже втратили можливість закуповувати посівний матеріал в українських виробників - експерт

29 квітня, 10:23 • 87471 перегляди

Тариф на світло збережуть без змін до кінця жовтня - Шмигаль

Ексклюзив
29 квітня, 09:35 • 77062 перегляди

Будівництво метро на Виноградар: забудовник відповів, чи вплине на темпи прорив труби

29 квітня, 08:02 • 168573 перегляди

Всесвітній день футболу: перемоги й поразки української збірної за рік

29 квітня, 07:23 • 167137 перегляди

Перші сто днів президентства Трампа: чим запам'яталися і чого чекати в майбутньому

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+18°
4.1м/с
34%
752 мм
Популярнi новини

США на Радбезі ООН: Відповідальність за мир в Україні лежить на обох країнах

29 квітня, 23:47 • 21724 перегляди

Трамп підбив підсумки 100 днів президентства: основні тези

30 квітня, 00:21 • 40418 перегляди

Повітряна тривога по всій Україні: загроза ракетної атаки з МіГ-31К

30 квітня, 00:32 • 29284 перегляди

Нічна атака по Дніпру: в ОВА розповіли подробиці

04:52 • 21309 перегляди

Понад половина боїв - на двох напрямках: карта від Генштабу

05:35 • 21161 перегляди
Публікації

Сирна симфонія: 5 апетитних обідів, які легко приготувати вдома

05:55 • 20640 перегляди

“Мамкині правила”. Transparency International Ukraine розкрило мотиви, чому керівництво АРМА зриває зміни в агентстві

29 квітня, 15:56 • 86592 перегляди

БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою
Ексклюзив

29 квітня, 15:28 • 123346 перегляди

Всесвітній день футболу: перемоги й поразки української збірної за рік

29 квітня, 08:02 • 168529 перегляди

Перші сто днів президентства Трампа: чим запам'яталися і чого чекати в майбутньому

29 квітня, 07:23 • 167094 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олег Синєгубов

Педро Санчес

Олександр Усик

Ігор Терехов

Актуальні місця

Україна

Харків

Сполучені Штати

Дніпро

Європа

Реклама
УНН Lite

Фільми жахів - головні касові хіти 2024 року: рейтинг Deadline

08:15 • 4992 перегляди

"Грішники" зібрали у світі понад 160 млн доларів за два вікенди: у США новий фільм Раяна Куглера потіснив "Minecraft"

28 квітня, 13:22 • 68743 перегляди

Зірка кіносаги "Гаррі Поттер" Руперт Грінт вдруге став батьком

28 квітня, 08:56 • 85557 перегляди

OutKast, Сінді Лопер та The White Stripes увійдуть до Зали слави рок-н-ролу

28 квітня, 08:46 • 82436 перегляди

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 14:39 • 187926 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The Times

Нафта марки Brent

Євро

«Калібр» (сімейство ракет)

В останню дорогу Папа Франциск вирушив на модифікованому пікапі Ram 1500 - ЗМІ

Київ • УНН

 • 3822 перегляди

Труну покійного Папи Франциска доставили до базиліки Санта Марія Маджоре на папамобілі Ram 1500. Автомобіль має мінімальні модифікації, що дозволило попрощатися з понтифіком.

В останню дорогу Папа Франциск вирушив на модифікованому пікапі Ram 1500 - ЗМІ

Минулої суботи труну покійного понтифіка доставили до місця його останнього спочинку в римській базиліці Санта Марія Маджоре на папамобілі. Останній папамобіль Франциска був створений на базі пікапу Ram 1500, пише УНН з посиланням на Robb Report.

Деталі

Папамобіль був невід'ємним атрибутом публічних виступів Глави Католицької Церкви ще з кінця 1920-х років. За цей час він набув багатьох форм, але часто базувався на розкішному автомобілі Mercedes-Benz. Саме цей автовиробник був головним постачальником папських транспортних засобів. Але це почало змінюватися, коли у 2013 році Франциск став Папою Римським.

Скромний та інклюзивний стиль Франциска призвів до того, що його прозвали "народним Папою", і його вибір транспортних засобів під час його понтифікату нічим не суперечив цьому. В автомобілях, позашляховиках і мікроавтобусах, на яких він їздив на офіційні заходи по всьому світу протягом останніх 12 років, не було нічого неймовірного. Серед цих простих транспортних засобів було все: від старого Renault 4, на якому Папа Франциск їздив по Ватикану, до Kia Soul в Південній Кореї і Jeep Wrangler, на якому він їздив під час поїздки до Вашингтона, округ Колумбія.

Тож цілком логічно, що останнім папамобілем Франциска була вантажівка, один з найбільш утилітарних транспортних засобів, яким можна керувати. Білосніжний Ram 1500, який перевозив його тіло належить до четвертого покоління моделі і має мінімальні модифікації. Це дозволило більш ніж 150 000 скорботних dshzy, які зібралися вздовж маршруту кортежу, востаннє поглянути на понтифіка перед його похованням.

Зустріч Зеленського та кардинала Дзуппі: обговорили повернення українських дітей26.04.25, 23:34 • 4098 переглядiв

Незважаючи на відсутність різноманітних наворотів, ентузіасти пікапів все одно були вражені останнім папамобілем Франциска.

"Також, будь ласка, зверніть увагу, що це Dodge Ram Truck везе Папу Франциска до місця його останнього спочинку .... ФАКТИ!!!", - написав один з ентузіастів.

Папамобілі Франциска, можливо, не такі яскраві, як у його попередників, але в його папському автопарку все ж було трохи гламуру. У грудні минулого року Mercedes подарував йому один зі своїх електромобілів на базі G580 EV. Франциск і кабріолет G-Wagen можуть здатися неприродною парою, але варто взяти до уваги, що Папа, який часто проповідував про важливість захисту навколишнього середовища, був принаймні заінтригований тим, що це перший повністю електричний папамобіль.

Доповнення

У Ватикані кардинали зберуться на конклав 7 травня, щоб в умовах секретності обрати нового Папу Римського. Близько 135 кардиналів візьмуть участь у конклаві.

Попередні два конклави, що відбулися у 2005 та 2013 роках, тривали лише два дні.

Папа Римський Франциск передав майже всі свої гроші, близько 200 000 євро, в'язниці для неповнолітніх у Римі. Кошти пішли на виплату іпотеки за макаронну фабрику при в'язниці.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини СвітуАвто
Папа Франциск
Вашингтон
Ватикан
Brent
$62.41
Bitcoin
$94,625.00
S&P 500
$5,561.16
Tesla
$285.80
Газ TTF
$31.75
Золото
$3,316.70
Ethereum
$1,796.40