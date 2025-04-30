В останню дорогу Папа Франциск вирушив на модифікованому пікапі Ram 1500 - ЗМІ

Минулої суботи труну покійного понтифіка доставили до місця його останнього спочинку в римській базиліці Санта Марія Маджоре на папамобілі. Останній папамобіль Франциска був створений на базі пікапу Ram 1500, пише УНН з посиланням на Robb Report.

Деталі

Папамобіль був невід'ємним атрибутом публічних виступів Глави Католицької Церкви ще з кінця 1920-х років. За цей час він набув багатьох форм, але часто базувався на розкішному автомобілі Mercedes-Benz. Саме цей автовиробник був головним постачальником папських транспортних засобів. Але це почало змінюватися, коли у 2013 році Франциск став Папою Римським.

Скромний та інклюзивний стиль Франциска призвів до того, що його прозвали "народним Папою", і його вибір транспортних засобів під час його понтифікату нічим не суперечив цьому. В автомобілях, позашляховиках і мікроавтобусах, на яких він їздив на офіційні заходи по всьому світу протягом останніх 12 років, не було нічого неймовірного. Серед цих простих транспортних засобів було все: від старого Renault 4, на якому Папа Франциск їздив по Ватикану, до Kia Soul в Південній Кореї і Jeep Wrangler, на якому він їздив під час поїздки до Вашингтона, округ Колумбія.

Тож цілком логічно, що останнім папамобілем Франциска була вантажівка, один з найбільш утилітарних транспортних засобів, яким можна керувати. Білосніжний Ram 1500, який перевозив його тіло належить до четвертого покоління моделі і має мінімальні модифікації. Це дозволило більш ніж 150 000 скорботних dshzy, які зібралися вздовж маршруту кортежу, востаннє поглянути на понтифіка перед його похованням.

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Незважаючи на відсутність різноманітних наворотів, ентузіасти пікапів все одно були вражені останнім папамобілем Франциска.

"Також, будь ласка, зверніть увагу, що це Dodge Ram Truck везе Папу Франциска до місця його останнього спочинку .... ФАКТИ!!!", - написав один з ентузіастів.

Папамобілі Франциска, можливо, не такі яскраві, як у його попередників, але в його папському автопарку все ж було трохи гламуру. У грудні минулого року Mercedes подарував йому один зі своїх електромобілів на базі G580 EV. Франциск і кабріолет G-Wagen можуть здатися неприродною парою, але варто взяти до уваги, що Папа, який часто проповідував про важливість захисту навколишнього середовища, був принаймні заінтригований тим, що це перший повністю електричний папамобіль.

Доповнення

У Ватикані кардинали зберуться на конклав 7 травня, щоб в умовах секретності обрати нового Папу Римського. Близько 135 кардиналів візьмуть участь у конклаві.

Попередні два конклави, що відбулися у 2005 та 2013 роках, тривали лише два дні.

Папа Римський Франциск передав майже всі свої гроші, близько 200 000 євро, в'язниці для неповнолітніх у Римі. Кошти пішли на виплату іпотеки за макаронну фабрику при в'язниці.