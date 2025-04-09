Родриго Дутерте задержан в международном аэропорту Манилы по ордеру Международного уголовного суда. Бывшего президента Филиппин
обвиняют в преступлениях против человечности за его "войну с наркотиками".
Министр обороны Филиппин пообещал защищать суверенитет страны от угроз отделения от южного острова Минданао со стороны бывшего
президента Родриго Дутерте.
Открытое в 2015 году представительство CNN на Филиппинах прекратит свою новостную и производственную деятельность на всех
медиаплатформах с 31 января, уволив при этом 300 сотрудников.