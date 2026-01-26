Бывшего президента Филиппин признали вменяемым: Дутерте предстанет перед МУС после тщательного медосмотра

Фото: AP

Судьи Международного уголовного суда (МУС) официально отклонили аргументы защиты относительно критического состояния здоровья бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте. После тщательного медицинского обследования 80-летнего политика признали способным участвовать в заседаниях, что открывает путь к правосудию по делу о массовых убийствах во время его пребывания у власти. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Подробности

Слушания по делу Дутерте, которого обвиняют в преступлениях против человечности, ранее были отложены из-за заявлений его адвокатов о стремительном ухудшении здоровья подзащитного в изоляторе. Однако группа независимых экспертов, в которую вошли специалисты по гериатрической неврологии и психиатрии, провела серию когнитивных и физических тестов. Результаты подтвердили, что подсудимый полностью осознает суть процесса и может эффективно защищать свои права.

Судьи пришли к выводу, что Дутерте "способен эффективно осуществлять свои процессуальные права и поэтому пригоден для участия в досудебном производстве". После оценки, проведенной группой медицинских экспертов, было установлено, что он может полноценно участвовать в судебном разбирательстве, несмотря на преклонный возраст.

Война с наркотиками как основание для трибунала

Родриго Дутерте был арестован в марте 2025 года по подозрению в причастности к десяткам внесудебных убийств. Обвинения касаются периода его работы на посту мэра города Давао, а затем и президента страны, когда он инициировал так называемую "войну с наркотиками". Правозащитники утверждают, что под прикрытием борьбы с преступностью в стране были уничтожены тысячи людей без суда и следствия.

Постановление МУС является весомым прецедентом, который доказывает, что статус бывшего главы государства и преклонный возраст не являются препятствием для международного правосудия. Ожидается, что в ближайшее время суд назначит новую дату заседания, где Дутерте наконец предстанет перед обвинением в Гааге.

