10:18 • 4500 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
10:01 • 13802 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
09:46 • 10333 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
08:52 • 19370 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
07:43 • 17354 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 25026 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 35040 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
25 января, 16:17 • 30042 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
25 января, 15:48 • 26458 просмотра
Рейтинг сильнейших армий мира: Украина заняла 20 место
25 января, 12:24 • 21811 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
Бывшего президента Филиппин признали вменяемым: Дутерте предстанет перед МУС после тщательного медосмотра

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Судьи МУС отклонили аргументы защиты относительно состояния здоровья бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте. 80-летнего политика признали способным участвовать в заседаниях после тщательного медосмотра.

Бывшего президента Филиппин признали вменяемым: Дутерте предстанет перед МУС после тщательного медосмотра
Фото: AP

Судьи Международного уголовного суда (МУС) официально отклонили аргументы защиты относительно критического состояния здоровья бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте. После тщательного медицинского обследования 80-летнего политика признали способным участвовать в заседаниях, что открывает путь к правосудию по делу о массовых убийствах во время его пребывания у власти. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Подробности

Слушания по делу Дутерте, которого обвиняют в преступлениях против человечности, ранее были отложены из-за заявлений его адвокатов о стремительном ухудшении здоровья подзащитного в изоляторе. Однако группа независимых экспертов, в которую вошли специалисты по гериатрической неврологии и психиатрии, провела серию когнитивных и физических тестов. Результаты подтвердили, что подсудимый полностью осознает суть процесса и может эффективно защищать свои права.

На Филиппинах заявили, что МУС выдал ордер на арест союзника экс-президента Дутерте из-за войны с наркотиками: в суде опровергли08.11.25, 13:02 • 4298 просмотров

Судьи пришли к выводу, что Дутерте "способен эффективно осуществлять свои процессуальные права и поэтому пригоден для участия в досудебном производстве". После оценки, проведенной группой медицинских экспертов, было установлено, что он может полноценно участвовать в судебном разбирательстве, несмотря на преклонный возраст.

Война с наркотиками как основание для трибунала

Родриго Дутерте был арестован в марте 2025 года по подозрению в причастности к десяткам внесудебных убийств. Обвинения касаются периода его работы на посту мэра города Давао, а затем и президента страны, когда он инициировал так называемую "войну с наркотиками". Правозащитники утверждают, что под прикрытием борьбы с преступностью в стране были уничтожены тысячи людей без суда и следствия.

Постановление МУС является весомым прецедентом, который доказывает, что статус бывшего главы государства и преклонный возраст не являются препятствием для международного правосудия. Ожидается, что в ближайшее время суд назначит новую дату заседания, где Дутерте наконец предстанет перед обвинением в Гааге. 

МУС предъявил обвинения в трех эпизодах умышленного убийства бывшему президенту Филиппин Дутерте23.09.25, 10:02 • 3234 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Родриго Дутерте
Гаага
Филиппины