Колишнього президента Філіппін визнали осудним: Дутерте постане перед МКС після ретельного медогляду

$43.140.03
50.650.13
ukenru
10:18 • 5146 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
10:01 • 15149 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
09:46 • 10984 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
08:52 • 20489 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
07:43 • 17897 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 25316 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 35298 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
25 січня, 16:17 • 30102 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
25 січня, 15:48 • 26516 перегляди
Рейтинг найсильніших армій світу: Україна посіла 20 місце
25 січня, 12:24 • 21844 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
4.7м/с
88%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Лідер Ірану Хаменеї переміщений у бункер через загрозу атаки США - ЗМІ26 січня, 01:58 • 17756 перегляди
Вучич: мирний план передбачає вступ України до ЄС 1 січня 2027 року26 січня, 02:31 • 14281 перегляди
Таксист у Києві зламав щелепу пасажирці: водію загрожує до трьох років ув'язнення07:59 • 16981 перегляди
У Польщі на кордоні з Україною стався технічний збій роботи бази даних: що з чергами і потягами09:18 • 13639 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?09:53 • 9188 перегляди
Публікації
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
10:01 • 15189 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?09:53 • 10006 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
08:52 • 20525 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 103614 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 119003 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Олександр Сирський
Віктор Ляшко
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Державний кордон України
Європа
Реклама
УНН Lite
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 27481 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 27271 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 43429 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 43392 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 56521 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка

Колишнього президента Філіппін визнали осудним: Дутерте постане перед МКС після ретельного медогляду

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Судді МКС відхилили аргументи захисту щодо стану здоров'я колишнього президента Філіппін Родріго Дутерте. 80-річного політика визнали здатним брати участь у засіданнях після ретельного медогляду.

Колишнього президента Філіппін визнали осудним: Дутерте постане перед МКС після ретельного медогляду
Фото: AP

Судді Міжнародного кримінального суду (МКС) офіційно відхилили аргументи захисту щодо критичного стану здоров’я колишнього президента Філіппін Родріго Дутерте. Після ретельного медичного обстеження 80-річного політика визнали здатним брати участь у засіданнях, що відкриває шлях до правосуддя у справі про масові вбивства під час його перебування при владі. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Слухання у справі Дутерте, якого звинувачують у злочинах проти людяності, раніше було відкладено через заяви його адвокатів про стрімке погіршення здоров’я підзахисного в ізоляторі. Проте група незалежних експертів, до якої увійшли фахівці з геріатричної неврології та психіатрії, провела серію когнітивних і фізичних тестів. Результати підтвердили, що підсудний повністю усвідомлює суть процесу та може ефективно захищати свої права.

На Філіппінах заявили, що МКС видав ордер на арешт союзника експрезидента Дутерте через війну з наркотиками: у суді заперечили08.11.25, 13:02 • 4298 переглядiв

Судді дійшли висновку, що Дутерте "здатний ефективно здійснювати свої процесуальні права і тому є придатним для участі у досудовому провадженні". Після оцінки, проведеної групою медичних експертів, було встановлено, що він може повноцінно брати участь у судовому розгляді, попри поважний вік.

Війна з наркотиками як підстава для трибуналу

Родріго Дутерте був заарештований у березні 2025 року за підозрою у причетності до десятків позасудових убивств. Обвинувачення стосуються періоду його роботи на посаді мера міста Давао, а згодом і президента країни, коли він ініціював так звану "війну з наркотиками". Правозахисники стверджують, що під прикриттям боротьби зі злочинністю в країні було знищено тисячі людей без суду та слідства.

Постанова МКС є вагомим прецедентом, який доводить, що статус колишнього глави держави та похилий вік не є перешкодою для міжнародного правосуддя. Очікується, що найближчим часом суд призначить нову дату засідання, де Дутерте нарешті постане перед обвинуваченням у Гаазі. 

МКС висунув звинувачення у трьох епізодах умисного вбивства колишньому президенту Філіппін Дутерте23.09.25, 10:02 • 3234 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Родріго Дутерте
Гаага
Філіппіни