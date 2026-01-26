Колишнього президента Філіппін визнали осудним: Дутерте постане перед МКС після ретельного медогляду

Фото: AP

Судді Міжнародного кримінального суду (МКС) офіційно відхилили аргументи захисту щодо критичного стану здоров’я колишнього президента Філіппін Родріго Дутерте. Після ретельного медичного обстеження 80-річного політика визнали здатним брати участь у засіданнях, що відкриває шлях до правосуддя у справі про масові вбивства під час його перебування при владі. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Слухання у справі Дутерте, якого звинувачують у злочинах проти людяності, раніше було відкладено через заяви його адвокатів про стрімке погіршення здоров’я підзахисного в ізоляторі. Проте група незалежних експертів, до якої увійшли фахівці з геріатричної неврології та психіатрії, провела серію когнітивних і фізичних тестів. Результати підтвердили, що підсудний повністю усвідомлює суть процесу та може ефективно захищати свої права.

Судді дійшли висновку, що Дутерте "здатний ефективно здійснювати свої процесуальні права і тому є придатним для участі у досудовому провадженні". Після оцінки, проведеної групою медичних експертів, було встановлено, що він може повноцінно брати участь у судовому розгляді, попри поважний вік.

Війна з наркотиками як підстава для трибуналу

Родріго Дутерте був заарештований у березні 2025 року за підозрою у причетності до десятків позасудових убивств. Обвинувачення стосуються періоду його роботи на посаді мера міста Давао, а згодом і президента країни, коли він ініціював так звану "війну з наркотиками". Правозахисники стверджують, що під прикриттям боротьби зі злочинністю в країні було знищено тисячі людей без суду та слідства.

Постанова МКС є вагомим прецедентом, який доводить, що статус колишнього глави держави та похилий вік не є перешкодою для міжнародного правосуддя. Очікується, що найближчим часом суд призначить нову дату засідання, де Дутерте нарешті постане перед обвинуваченням у Гаазі.

