05:00
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем'єрів
23 вересня, 00:52
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічей
22 вересня, 17:45
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязнення
22 вересня, 11:53
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплат
Ексклюзив
22 вересня, 11:25
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відео
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду 22 вересня, 11:26
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду 22 вересня, 11:26
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США 22 вересня, 10:56
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда 22 вересня, 05:42
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними 19 вересня, 16:00
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі 19 вересня, 14:24
МКС висунув звинувачення у трьох епізодах умисного вбивства колишньому президенту Філіппін Дутерте

Київ • УНН

 • 156 перегляди

Міжнародний кримінальний суд висунув звинувачення колишньому президенту Філіппін Родріґо Дутерте у трьох епізодах умисного вбивства. Слухання відкладено через стан здоров'я 80-річного Дутерте, якого заарештували 11 березня.

МКС висунув звинувачення у трьох епізодах умисного вбивства колишньому президенту Філіппін Дутерте

Міжнародний кримінальний суд висунув звинувачення колишньому президенту Філіппін Родріґо Дутерте у трьох епізодах умисного вбивства за вбивства передбачуваних підозрюваних під час його кампанії проти наркотиків, включаючи один випадок, коли він був мером південного міста Давао до обрання президентом країни. Про це повідомляє  Spotligh, пише УНН.

Деталі

Згідно з документом, оприлюдненим МКС у понеділок, Дутерте, який перебуває під вартою у штаб-квартирі суду в Нідерландах, несе кримінальну відповідальність за організацію вбивств підозрюваних у злочинах, пов'язаних із наркотиками, як "непрямий співвиконавець".

Перше звинувачення стосується організації вбивств 19 людей, коли він був мером Давао у період з 2013 по 2016 рік.

Друге звинувачення охоплює вбивства 14 "високопоставлених цілей" у різних місцях по всій Філіппінах у 2016–2017 роках. Його війна проти наркотиків стала загальнонаціональною після обрання президентом у 2016 році, що супроводжувалося тілами мертвих філіппінців на вулицях Маніли з табличками, що вони були ймовірними наркоманами.

Третє звинувачення стосується вбивств і замахів на вбивство під час "операцій з очищення районів (барангаїв)" по всій Філіппінах, у яких було 45 жертв з 2016 по 2018 рік.

Слухання щодо підтвердження обвинувачень проти Дутерте було заплановане на вівторок, але МКС відклав його, щоб перевірити, чи 80-річний колишній президент придатний до судового розгляду через стан здоров’я.

Нову дату ще не призначено.

Доповнення

Дутерте був заарештований Інтерполом і Філіппінською національною поліцією під час спільної операції 11 березня. Колишнього лідера негайно доправили до штаб-квартири МКС у Нідерландах, що стало початком довгого процесу справедливості для тисяч сімей, які залишилися без чоловіків, дружин і дітей через його жорстоку війну з наркотиками.

За оцінками правозахисних організацій, унаслідок жорстокої кампанії уряду Дутерте було вбито понад 30 000 філіппінців, хоча уряд визнавав лише 6 000 убивств.

Експрезидент Філіппін Дутерте арештований в аеропорту Маніли за справою МКС11.03.25, 09:17 • 13429 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Інтерпол
Родріго Дутерте
Філіппіни
Нідерланди