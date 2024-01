CNN Philippines прекращает вещание после 9 лет работы из-за значительных финансовых потерь

Со среды CNN закрывает подразделение на Филиппинах, увольняя 300 сотрудников. Об этом УНН пишет со ссылкой на заявление компании.

CNN Philippines прекращает свою деятельность на всех медиа-платформах со среды, 31 января 2024 года - говорится в сообщении компании в социальных сетях.

Детали

Это решение последовало за значительными финансовыми потерями, понесенными за последние годы, несмотря на напряженные усилия по адаптации и инновациям в быстро меняющемся и сложном медиа-ландшафте, также говорится в сообщении.

CNN Philippines был запущен в 2015 году по лицензионному соглашению между Turner и Nine Media Network, филиппинской компанией, которая является дочерней компанией ALC Group of Companies, ранее основанной покойным послом Антонио Кабангон-Чуа. Лицензионное соглашение между Тернером и Nine Media должно было действовать до конца декабря.

По оценкам экспертов рынка, операция привела к убыткам на сумму более 89 миллионов долларов.

Закрытие означает, что непосредственно пострадают 300 сотрудников, а также подрядчики и поставщики. Президент Nine Media Corporation Бенджамин Рамос заявил, что руководство Nine Media стремится предоставить справедливое выходное пособие всем сотрудникам.

Издание Variety пишет, что закрытие CNN Philippines поставит под сомнение плюрализм СМИ на Филиппинах, поскольку эта страна является одной из самых опасных в мире для журналистов, где правительства вмешивались в работу прессы и СМИ. В частности, на Филиппинах преследовали лауреата Нобелевской премии журналистку Марию Рессу, а телеканал ABS-CBN, который критикует бывшего президента Родриго Дутерте, был лишен лицензии на вещание в 2020 году.

