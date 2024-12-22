ДТП с микроавтобусом на Прикарпатье: три человека в тяжелом состоянии
Киев • УНН
На Ивано-Франковщине водитель Jaguar выехала на встречную полосу и столкнулась с микроавтобусом Renault.
В результате аварии с участием микроавтобуса в Ивано-Франковской области пострадали 13 человек, трое из них в тяжелом состоянии. В полиции области сообщили детали инцидента, пишет УНН.
Авария произошла 22 декабря, около 14:30. Произошло столкновение автомобиля "Jaguar" с микроавтобусом "Renault Trafik".
"Полицейские уже установили, что 19-летняя водитель "Jaguar", жительница Львовской области, совершая обгон попутного транспортного средства, не убедилась в безопасности маневра и нарушила ПДД - пересекла сплошную линию дорожной разметки. Поэтому выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с микроавтобусом, которым управлял 25-летний житель Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении полиции.
В результате аварии травмы получили водители и пассажиры обоих транспортных средств. Всего в медицинские учреждения доставлены 13 человек, из них один - несовершеннолетний. Три человека сейчас в тяжелом состоянии.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Напомним
О ДТП сообщила руководитель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук. По ее словам, пострадавшего ребенка направили в Ивано-Франковскую областную детскую больницу.