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CNN Philippines припиняє мовлення після 9 років роботи через значні фінансові втрати

CNN Philippines припиняє мовлення після 9 років роботи через значні фінансові втрати

Київ • УНН

 • 29532 перегляди

Відкрите у 2015 році представництво CNN на Філіппінах припинить свою новинну та виробничу діяльність на всіх медіаплатформах із 31 січня, звільнивши при цьому 300 співробітників.

З середи CNN закриває підрозділ на Філіппінах, звільняючи 300 співробітників. Про це УНН пише з посиланням на заяву компанії.

CNN Philippines припиняє свою діяльність на всіх медіа-платформах з середи, 31 січня 2024 року

- йдеться в повідомленні компанії в соціальних мережах.

Деталі

Це рішення послідувало за значними фінансовими втратами, понесеними за останні роки, незважаючи на напружені зусилля з адаптації та інновацій у швидко мінливому і складному медіа-ландшафті, також йдеться в повідомленні.

CNN Philippines був запущений у 2015 році за ліцензійною угодою між Turner та Nine Media Network, філіппінською компанією, яка є дочірньою компанією ALC Group of Companies, раніше заснованою покійним послом Антоніо Кабангон-Чуа. Ліцензійна угода між Тернером і Nine Media мала діяти до кінця грудня.

За оцінками експертів ринку, операція призвела до збитків на суму понад 89 мільйонів доларів.

Закриття означає, що безпосередньо постраждають 300 співробітників, а також підрядники та постачальники. Президент Nine Media Corporation Бенджамін Рамос заявив, що керівництво Nine Media прагне надати справедливу вихідну допомогу всім співробітникам.

Видання Variety пише, що закриття CNN Philippines поставить під сумнів плюралізм ЗМІ на Філіппінах, оскільки ця країна є однією з найнебезпечніших у світі для журналістів, де уряди втручалися в роботу преси та ЗМІ. Зокрема, на Філіппінах переслідували лауреатку Нобелівської премії журналістку Марію Рессу, а телеканал ABS-CBN, який критикує колишнього президента Родріго Дутерте, був позбавлений ліцензії на мовлення в 2020 році.

Філіппіни розвиватимуть острови в Південно-Китайському морі - військовий начальник15.01.24, 11:12 • 24859 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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