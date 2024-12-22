Украина под атакой: вражеские дроны зафиксированы сразу в пяти регионах
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ сообщают, где фиксируются вражеские БПЛА
Украина подвергается очередной атаке российских ударных беспилотников. ВВС ВСУ рассказали о ситуации по состоянию на вечер, пишет УНН.
По информации ВВС ВСУ, движение ударных БПЛА фиксируется в следующих направлениях:
Несколько групп БПЛА в северной части Черниговской области, курс южный/юго-западный.
БПЛА из Сумской области, курс на Черниговскую область.
БПЛА в северной части Киевской области, курс западный.
БПЛА в западной части Житомирской области, курс западный/юго-западный.
БПЛА на границе Черкасской и Киевской областей, курс северный.
БПЛА в северной части Харьковской области, курс южный.
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