«Азов» показал, как россияне штурмовали позиции на электросамокатах (видео)
Киев • УНН
Бригада «Азов» отразила штурм россиян, которые использовали нетипичную технику, включая электросамокаты. Уничтожено 5 единиц бронированной техники, 8 автомобилей и ликвидировано 63 оккупанта.
Бригада "Азов" показала, как россияне неудачно штурмовали позиции 12-й бригады с использованием нетипичной техники, а именно самокатов, пишет УНН.
"Уничтожено 5 единиц бронированной техники, 8 единиц автотранспорта, ликвидировано 63 россиян, а также три брошенных электросамоката - результат неудачного вражеского штурма позиций 12-й бригады специального назначения "Азов", - говорится в сообщении.
В бригаде отмечают, ежедневно российская пехота пытается любыми способами прорваться в глубь обороны и закрепиться в полуразрушенных застройках или подвалах, спрятаться в посадках.
"За последние несколько месяцев во время массированных штурмов противник потерял значительное количество бронетехники. Поэтому сегодня россияне прибегают к массовому использованию легковых автомобилей, багги и даже электросамокатов. Все виды российского транспорта, а также их уничтожение - зафиксированы на видео", - говорится в подписи к видео.
Как и на всей линии фронта, количество пехоты врага на Торецком направлении значительно преобладает, добавили в бригаде. Поэтому попытки штурмов останавливаются еще на подходе россиян к позициям пехоты Сил обороны.