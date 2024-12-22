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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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«Азов» показал, как россияне штурмовали позиции на электросамокатах (видео)

«Азов» показал, как россияне штурмовали позиции на электросамокатах (видео)

Киев  •  УНН

 • 3657 просмотра

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Бригада «Азов» отразила штурм россиян, которые использовали нетипичную технику, включая электросамокаты. Уничтожено 5 единиц бронированной техники, 8 автомобилей и ликвидировано 63 оккупанта.

Бригада "Азов" показала, как россияне неудачно штурмовали позиции 12-й бригады с использованием нетипичной техники, а именно самокатов, пишет УНН.

"Уничтожено 5 единиц бронированной техники, 8 единиц автотранспорта, ликвидировано 63 россиян, а также три брошенных электросамоката - результат неудачного вражеского штурма позиций 12-й бригады специального назначения "Азов", - говорится в сообщении.

В бригаде отмечают, ежедневно российская пехота пытается любыми способами прорваться в глубь обороны и закрепиться в полуразрушенных застройках или подвалах, спрятаться в посадках.

"За последние несколько месяцев во время массированных штурмов противник потерял значительное количество бронетехники. Поэтому сегодня россияне прибегают к массовому использованию легковых автомобилей, багги и даже электросамокатов. Все виды российского транспорта, а также их уничтожение - зафиксированы на видео", - говорится в подписи к видео.

Как и на всей линии фронта, количество пехоты врага на Торецком направлении значительно преобладает, добавили в бригаде. Поэтому попытки штурмов останавливаются еще на подходе россиян к позициям пехоты Сил обороны.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война