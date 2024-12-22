Россияне пугают ударить по Киеву новыми баллистическими ракетами из КНДР: в ЦПД призвали не поддаваться провокациям
Киев • УНН
Российская пропаганда распространяет информацию о подготовке «мощного удара» по Киеву с использованием северокорейских баллистических ракет. ЦПД призывает не поддаваться на провокации и соблюдать правила безопасности.
Пропаганда рф распространяет информацию о якобы подготовке "мощного удара" по украинским "колцентрам" и заявляет о планах использовать новые северокорейские баллистические ракеты для обстрела Киева. В ЦПД призвали не поддаваться провокациям врага. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.
Детали
В ЦПД объяснили, что российская пропаганда распространяет информацию о якобы подготовке "мощного удара" по украинским "колцентрам" и заявляет о планах использовать новые северокорейские баллистические ракеты для обстрела Киева.
Угроза ракетных ударов существует 24/7 с первого дня полномасштабного вторжения. Агрессор не информирует об атаках заранее, а подобные сообщения являются инструментом усиления паники среди населения,
Центр противодействия дезинформации напомнил, что важно не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, а продолжать, как и раньше, следить за официальными источниками и в случае опасности направляться в укрытие.
Также просим представителей украинских ресурсов, которые подхватили эту новость, взвешенно подходить к распространению подобной информации, ведь это может бессознательно подыгрывать агрессору в его кампании страха,
Напомним
В прошлом месяце посольство США в Киеве приостановило работу из-за угрозы комбинированного нападения беспилотников и ракет. Также закрылись посольства Италии, Греции и Испании из-за возможной воздушной атаки.