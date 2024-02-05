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Екс-президент Філіппін погрожує відокремленням території на півдні країни, але в уряді обіцяють захистити суверенітет

Екс-президент Філіппін погрожує відокремленням території на півдні країни, але в уряді обіцяють захистити суверенітет

Київ • УНН

 • 22912 перегляди

Міністр оборони Філіппін пообіцяв захищати суверенітет країни від погроз відокремлення від південного острова Мінданао з боку колишнього президента Родріго Дутерте.

Міністр оборони Філіппін пообіцяв "суворо дотримуватися" суверенітету країни у відповідь на сепаратистські погрози колишнього президента Родріго Дутерте. Про це передає Reuters та повідомляє УНН.

Деталі

Колишній президент Філіппін Родріго Дутерте закликав до незалежності острова Мінданао на півдні країни, оскільки його альянс із президентом Фердинандом Маркосом-молодшим розпався минулого тижня через розбіжності навколо спроб внести зміни до конституції. У відповідь на ці заклики, уряд Філіппін попередив у неділю, що придушить будь-яку спробу сепаратизму за допомогою "рішучої сили". Міністр оборони Гілберто Теодоро пообіцяв "суворо дотримуватися" суверенітету країни.

Мандат Міністерства національної оборони полягає у забезпеченні суверенітету держави та цілісності національної території, як це закріплено в конституції. Ми будемо суворо виконувати цей мандат як зовні, так і всередині

- заявив міністр оборони.

Тайвань ввів санкції проти російської компанії, яка завозила до рф тайванські верстати, для можливого виробництва зброї04.02.24, 22:41 • 120239 переглядiв

Довідка

Дутерте увійшов в історію, ставши першим президентом Філіппін, який походить з багатого на ресурси острова Мінданао, - одного з найбідніших регіонів Філіппінського архіпелагу. На острові діють різні групи, пов'язані з "Ісламською державою", тому на протязі десятиліть територія штату потерпає від інтенсивних конфліктів між мусульманськими повстанськими групами та армією.

У 2014 році, найвпливовіші сили у регіоні, - уряд Філіппін і партизанське угруповання "Ісламський визвольний фронт Моро" - уклали мирну угоду, за якою повстанці відмовилися від прагнення до незалежності на користь більшої автономії регіону Бангсаморо на південному сході Мінданао, де більшість населення становлять мусульмани.

Нагадаємо

В'єтнам і Філіппіни у вівторок підписали угоду про морське співробітництво, щоб допомогти краще управляти конфліктами на тлі загроз з боку Китаю в Південно-Китайському морі.

Лісові пожежі в Чилі: вже відомо про щонайменше 112 жертв 05.02.24, 09:51 • 36025 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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