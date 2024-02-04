Тайвань ввів санкції проти російської компанії, яка завозила до рф тайванські верстати, для можливого виробництва зброї
Київ • УНН
Влада Тайваню наклала санкції на російську компанію iMachine за підозрою в експорті високотехнологічних тайванських машин до росії через треті країни, які можуть бути використані для виробництва зброї.
Влада Тайваню запровадила санкції проти російської компанії iMachine. Компанію підозрюють у тому, що вона через треті країни експортувала до рф високотехнологічні тайванські верстати, які могли використовуватися при виробництві зброї. Про це повідомляє Мінекономіки Тайваню, пише УНН.
Деталі
У повідомленні йдеться, що рішення було прийнято на підставі повідомлень ЗМІ про те, що російський виробник зброї використав схему постачання верстатів до рф через треті країни.
У зв’язку з цим Мінекономіки Тайваню заявило, що воно додало російську компанію iMachine, причетну до цієї справи, до санкційного списку. Усім компаніям Тайваню заборонено здійснювати ділову діяльність з цією російською фірмою.
В Мінекономіки нагадали, що для підтримки санкційного режиму проти рф у 15 разів збільшили штрафи для компаній, які через треті країни можуть постачати товари до рф.
Контекст
Раніше ЗМі повідомляли, що з моменту російського вторгнення в Україну Тайвань став найбільшим постачальником металообробних верстатів до росії, поставивши через Туреччину обладнання на суму 29 мільйонів доларів, незважаючи на проукраїнську позицію Тайваню. Ці верстати життєво необхідні російській військовій промисловості для виробництва високоточної зброї, але санкції не обмежують експорт більшості тайванських верстатів.
Додатково
Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін повідомив, що завдяки співпраці КНДІСЕ та іноземних журналістів у Нідерландах арештували трьох людей, які в обхід санкцій організували постачання до рф товарів подвійного призначення.
"Ми щиро вдячні міжнародним розслідувачам, професійна діяльність яких допомагає перекривати російські шляхи незаконного постачання іноземної мікроелектроніки для комплектації ворожих ракет і безпілотників. Серед останнього – маємо успішний кейс взаємодії із журналістами Нідерландів. Їх розслідування призвело до того, що влада країни заарештувала трьох осіб в рамках багатонаціонального розслідування міжнародної контрабандної мережі, яка працювала задля обходу загальноєвропейських санкцій проти росії. Такі невеликі локальні кроки допомагають підвищувати ефективність санкційного тиску на країну-агресорку", - зазначив Рувін.
Тайвань посилив санкції проти росії та білорусі 26.12.23, 14:41 • 29636 переглядiв