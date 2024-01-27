Тайвань постачає РФ металообробні верстати, необхідні для військових технологій — The Insider.
Київ • УНН
З моменту вторгнення Тайвань став найбільшим постачальником металообробних верстатів до Росії, поставивши через Туреччину обладнання на суму 29 мільйонів доларів, незважаючи на проукраїнську позицію Тайваню. Ці верстати життєво необхідні російській військовій промисловості для виробництва високоточної зброї, але санкції не обмежують експорт більшості тайванських верстатів.
Тайвань, попри свою проукраїнську позицію, став найважливішим постачальником металообробних верстатів до Росії після початку повномасштабного вторгнення. Це з'ясував The Insider спільно з тайванським виданням The Reporter, передає УНН.
Деталі
Німеччина, Японія та Швейцарія пішли з ринку, а китайські верстати недостатньо якісні, тому тайванські обробні центри, токарні та електроерозійні верстати задовольняють потреби російського ВПК.
У матеріалі йдеться про те, що верстати незамінні у виробництві підривників, високоточного озброєння та іншої військової продукції.
Запроваджені Тайванем санкції не допомагають, оскільки верстати відправляють до Росії через Туреччину та інші країни, а деякі види верстатів взагалі не підпадають під обмеження.
Згідно з даними російської митниці, упродовж березня-вересень 2023 року Росія імпортувала щонайменше 193 обробні центри тайванського виробництва загальною вартістю майже 29 млн доларів.
Більшість верстатів для необхідних військових технологій виробляють у ЄС, Швейцарії, Японії та США. Однак і в Тайвані є хороші аналоги. Там роблять високоточні вирізні електро-ерозійні верстати, кругло-шліфувальні та профіле-шліфувальні, різьбо-шліфувальні та зубо-шліфувальні, верстати поздовжнього точення, вертикально-токарні обробні центри.
Якщо поглянути тільки на дані щодо транзиту через Туреччину, ситуація здасться ще більш тривожною: станом на вересень 2023 року майже половина верстатів, що імпортуються Росією з Туреччини, була вироблена на Тайвані
Тайванські верстати часто перевершують китайські за точністю, що вкрай важливо для збройового виробництва, а якщо запчастини перестануть надходити до РФ, робота верстатів швидко зупиниться.
Тайвань посилив санкції проти росії та білорусі 26.12.23, 14:41 • 29636 переглядiв