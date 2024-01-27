Тайвань постачає РФ металообробні верстати, необхідні для військових технологій — The Insider.

Тайвань, попри свою проукраїнську позицію, став найважливішим постачальником металообробних верстатів до Росії після початку повномасштабного вторгнення. Це з'ясував The Insider спільно з тайванським виданням The Reporter, передає УНН.

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Німеччина, Японія та Швейцарія пішли з ринку, а китайські верстати недостатньо якісні, тому тайванські обробні центри, токарні та електроерозійні верстати задовольняють потреби російського ВПК.

У матеріалі йдеться про те, що верстати незамінні у виробництві підривників, високоточного озброєння та іншої військової продукції.

Запроваджені Тайванем санкції не допомагають, оскільки верстати відправляють до Росії через Туреччину та інші країни, а деякі види верстатів взагалі не підпадають під обмеження.

Більшість верстатів для необхідних військових технологій виробляють у ЄС, Швейцарії, Японії та США. Однак і в Тайвані є хороші аналоги. Там роблять високоточні вирізні електро-ерозійні верстати, кругло-шліфувальні та профіле-шліфувальні, різьбо-шліфувальні та зубо-шліфувальні, верстати поздовжнього точення, вертикально-токарні обробні центри.

Якщо поглянути тільки на дані щодо транзиту через Туреччину, ситуація здасться ще більш тривожною: станом на вересень 2023 року майже половина верстатів, що імпортуються Росією з Туреччини, була вироблена на Тайвані