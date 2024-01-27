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Тайвань поставляет РФ металлообрабатывающие станки, необходимые для военных технологий - The Insider.

Тайвань поставляет РФ металлообрабатывающие станки, необходимые для военных технологий - The Insider.

Киев  •  УНН

26 январь 2024, 23:41  •  481 просмотра

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С момента вторжения Тайвань стал крупнейшим поставщиком металлообрабатывающих станков в Россию, поставив через Турцию оборудования на сумму 29 миллионов долларов, несмотря на проукраинскую позицию Тайваня. Эти станки жизненно необходимы российской военной промышленности для производства высокоточного оружия, но санкции не ограничивают экспорт большинства тайваньских станков.

Тайвань, несмотря на свою проукраинскую позицию, стал важнейшим поставщиком металлообрабатывающих станков в Россию после начала полномасштабного вторжения. Это выяснил The Insider совместно с тайваньским изданием The Reporter, передает УНН.

Детали

Германия, Япония и Швейцария ушли с рынка, а китайские станки недостаточно качественные, поэтому тайваньские обрабатывающие центры, токарные и электроэрозионные станки удовлетворяют потребности российского ВПК.

В материале говорится о том, что станки незаменимы в производстве подрывников, высокоточного вооружения и другой военной продукции.

Введенные Тайванем санкции не помогают, поскольку станки отправляют в Россию через Турцию и другие страны, а некоторые виды станков вообще не подпадают под ограничения.

Согласно данным российской таможни, в течение марта-сентябрь 2023 года Россия импортировала не менее 193 обрабатывающие центры тайваньского производства общей стоимостью почти 29 млн долларов.

пишет издание

Большинство станков для необходимых военных технологий производят в ЕС, Швейцарии, Японии и США. Однако и в Тайване есть хорошие аналоги. Там делают высокоточные вырезные электро-эрозионные станки, кругло-шлифовальные и профиле-шлифовальные, резьбо-шлифовальные и зубо-шлифовальные, станки продольной токарной обработки, вертикально-токарные обрабатывающие центры.

Если взглянуть только на данные по транзиту через Турцию, ситуация покажется еще более тревожной: по состоянию на сентябрь 2023 года почти половина станков, импортируемых Россией из Турции, была произведена на Тайване

говорится в материале

Тайваньские станки часто превосходят китайские по точности, что крайне важно для оружейного производства, а если запчасти перестанут поступать в РФ, работа станков быстро остановится.

Тайвань ужесточил санкции против россии и белоруссии 26 декабрь 2023, 12:41 • 28287 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Тайвань постачає РФ металообробні верстати, необхідні для військових технологій — The Insider.
Taiwan supplies Russia with metalworking machines needed for military technologies - The Insider.
Новости по теме

Тайвань поставляет РФ металлообрабатывающие станки, необходимые для военных технологий - The Insider.

С момента вторжения Тайвань стал крупнейшим поставщиком металлообрабатывающих станков в Россию, поставив через Турцию оборудования на сумму 29 миллионов долларов, несмотря на проукраинскую позицию Тайваня. Эти станки жизненно необходимы российской военной промышленности для производства высокоточного оружия, но санкции не ограничивают экспорт большинства тайваньских станков.

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