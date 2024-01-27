Тайвань поставляет РФ металлообрабатывающие станки, необходимые для военных технологий - The Insider.

Тайвань, несмотря на свою проукраинскую позицию, стал важнейшим поставщиком металлообрабатывающих станков в Россию после начала полномасштабного вторжения. Это выяснил The Insider совместно с тайваньским изданием The Reporter, передает УНН.

Детали

Германия, Япония и Швейцария ушли с рынка, а китайские станки недостаточно качественные, поэтому тайваньские обрабатывающие центры, токарные и электроэрозионные станки удовлетворяют потребности российского ВПК.

В материале говорится о том, что станки незаменимы в производстве подрывников, высокоточного вооружения и другой военной продукции.

Введенные Тайванем санкции не помогают, поскольку станки отправляют в Россию через Турцию и другие страны, а некоторые виды станков вообще не подпадают под ограничения.

Согласно данным российской таможни, в течение марта-сентябрь 2023 года Россия импортировала не менее 193 обрабатывающие центры тайваньского производства общей стоимостью почти 29 млн долларов. пишет издание

Большинство станков для необходимых военных технологий производят в ЕС, Швейцарии, Японии и США. Однако и в Тайване есть хорошие аналоги. Там делают высокоточные вырезные электро-эрозионные станки, кругло-шлифовальные и профиле-шлифовальные, резьбо-шлифовальные и зубо-шлифовальные, станки продольной токарной обработки, вертикально-токарные обрабатывающие центры.

Если взглянуть только на данные по транзиту через Турцию, ситуация покажется еще более тревожной: по состоянию на сентябрь 2023 года почти половина станков, импортируемых Россией из Турции, была произведена на Тайване говорится в материале

Тайваньские станки часто превосходят китайские по точности, что крайне важно для оружейного производства, а если запчасти перестанут поступать в РФ, работа станков быстро остановится.

Тайвань ужесточил санкции против россии и белоруссии