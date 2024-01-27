Тайвань поставляет РФ металлообрабатывающие станки, необходимые для военных технологий - The Insider.
Киев • УНН
С момента вторжения Тайвань стал крупнейшим поставщиком металлообрабатывающих станков в Россию, поставив через Турцию оборудования на сумму 29 миллионов долларов, несмотря на проукраинскую позицию Тайваня. Эти станки жизненно необходимы российской военной промышленности для производства высокоточного оружия, но санкции не ограничивают экспорт большинства тайваньских станков.
Тайвань, несмотря на свою проукраинскую позицию, стал важнейшим поставщиком металлообрабатывающих станков в Россию после начала полномасштабного вторжения. Это выяснил The Insider совместно с тайваньским изданием The Reporter, передает УНН.
Детали
Германия, Япония и Швейцария ушли с рынка, а китайские станки недостаточно качественные, поэтому тайваньские обрабатывающие центры, токарные и электроэрозионные станки удовлетворяют потребности российского ВПК.
В материале говорится о том, что станки незаменимы в производстве подрывников, высокоточного вооружения и другой военной продукции.
Введенные Тайванем санкции не помогают, поскольку станки отправляют в Россию через Турцию и другие страны, а некоторые виды станков вообще не подпадают под ограничения.
Согласно данным российской таможни, в течение марта-сентябрь 2023 года Россия импортировала не менее 193 обрабатывающие центры тайваньского производства общей стоимостью почти 29 млн долларов.
Большинство станков для необходимых военных технологий производят в ЕС, Швейцарии, Японии и США. Однако и в Тайване есть хорошие аналоги. Там делают высокоточные вырезные электро-эрозионные станки, кругло-шлифовальные и профиле-шлифовальные, резьбо-шлифовальные и зубо-шлифовальные, станки продольной токарной обработки, вертикально-токарные обрабатывающие центры.
Если взглянуть только на данные по транзиту через Турцию, ситуация покажется еще более тревожной: по состоянию на сентябрь 2023 года почти половина станков, импортируемых Россией из Турции, была произведена на Тайване
Тайваньские станки часто превосходят китайские по точности, что крайне важно для оружейного производства, а если запчасти перестанут поступать в РФ, работа станков быстро остановится.
Тайвань ужесточил санкции против россии и белоруссии 26 декабрь 2023, 12:41 • 28287 просмотров
Тайвань поставляет РФ металлообрабатывающие станки, необходимые для военных технологий - The Insider.
С момента вторжения Тайвань стал крупнейшим поставщиком металлообрабатывающих станков в Россию, поставив через Турцию оборудования на сумму 29 миллионов долларов, несмотря на проукраинскую позицию Тайваня. Эти станки жизненно необходимы российской военной промышленности для производства высокоточного оружия, но санкции не ограничивают экспорт большинства тайваньских станков.
Уроженка Одессы совершила суборбитальный полет с Virgin Galactic
Лина Бороздина, биохимик, которая родилась в Одессе в 1969 году, совершила суборбитальный полет на высоту 88 км на борту космического челнока VSS Unity компании Virgin Galactic. Она ждала этого полета 18 лет, приобретя билет стоимостью 200 000 долларов.
Президент наградил государственными наградами 54 украинских воинов, из них 32 - посмертно
Зеленский наградил 54 украинских воинов государственными наградами, из них 32 - посмертно. Награды варьировались от ордена Богдана Хмельницкого до медали "За спасенную жизнь".
Суд обязал Трампа выплатить $83,3 млн писательнице Кэррол за унизительные комментарии в ее адрес
Суд присяжных обязал бывшего президента Трампа выплатить автору книги Элизабет Джин Кэрролл 83,3 миллиона долларов возмещения убытков и штрафов за клеветнические комментарии относительно ее обвинений в изнасиловании в его адрес. Трамп заявил, что подаст апелляцию на "абсолютно бессмысленный" вердикт.
Bloomberg: В Красном море в результате ракетной атаки хуситов загорелся нефтяной танкер с российским топливом
Ракета Хути попала в танкер "Трафигура", перевозивший российское топливо в Красном море, вызвав пожар на борту. На помощь судну были отправлены военные корабли.
100 взрывов за день: оккупанты обстреляли территорию Сумщины
Российская армия 22 раза обстреляла Сумскую область, вызвав 100 взрывов и повредив восемь населенных пунктов, сообщает Сумская областная военная администрация. Во время обстрелов использовались минометы, стрелковое оружие, артиллерия, беспилотные летательные аппараты, БПЛА и мины.
Шарль Мишель снимает свою кандидатуру с выборов в Европарламент и слагает мандат
Президент Европейского Совета Шарль Мишель снял свою кандидатуру на выборах в Европейский парламент и сложил мандат. Мишель сослался на желание оставаться преданным своей роли, не отвлекаясь на посторонние дела, признав, что недооценил негативную реакцию на свою кандидатуру.
The Telegraph: США разместят в Британии ядерное оружие, чтобы противостоять угрозе со стороны РФ
США планируют разместить ядерное оружие в Великобритании впервые за 15 лет из-за растущей угрозы со стороны России, говорится в документах Пентагона. Этот шаг предусматривает размещение боеголовок, втрое превышающих мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму, на новом объекте RAF Lakenheath в графстве Саффолк.
Оползень на Закарпатье: порода уже отошла на 10,5 га и продолжает движение
Оползень в Закарпатской области, Украина, сдвинул 10,5 гектаров горной породы в лесу общины Дубовое. Чиновники следят за ситуацией, поскольку оползень продолжается, но пока угрозы жизни людей нет.
Зеленский создал Всеукраинскую экономическую платформу "Сделано в Украине": за что будет отвечать
Президент Украины Зеленский основал Всеукраинскую экономическую платформу "Сделано в Украине" для налаживания диалога между властью и бизнесом, продвижения украинских товаров и улучшения инвестиционного климата в стране. Платформа также направлена на поддержку возвращения граждан, перемещенных в результате вооруженной агрессии.