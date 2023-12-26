Тайвань ужесточил санкции против россии и белоруссии

Тайвань расширил список товаров запрещенных для экспорта в россию и беларусь, чтобы предотвратить использование тайваньских высокотехнологичных товаров в военных целях. Об этом со ссылкой на заявление Министерства экономики Тайваня, передает УНН.

Детали

В ведомстве пояснили, что перечень подсанкционных товаров в отношении россии и беларуси расширили "с целью осуществления международного сотрудничества и предотвращения экспорта наших высокотехнологичных товаров в военных целях".

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В перечень попали оборудование для производства полупроводников, в производстве которых Тайвань является мировым лидером, а также определенные химические вещества и медикаменты.

Новые санкции соответствуют аналогичным шагам Европейского Союза, Соединенных Штатов и других стран, основанные на обнаруженных в российской технике на поле боя в Украине высокотехнологичных компонентах западного производства, говорится в заявлении тайваньского министерства.

Дополнение

Тайвань осудил агрессию россии против Украины и присоединился к другим западным санкциям против нее. Этот шаг на практике имеет символическое значение, потому что между островом и россией существует лишь минимальная прямая торговля.

Напомним,

США ввели санкции против 10 компаний и 4 физических лиц, связанных с производством иранских беспилотников, которые Россия использует в атаках против Украины.

В санкционную сеть входят компании из Ирана, Малайзии, Гонконга и Индонезии.

Великобритания введет санкции против поставщиков, которые экспортируют военное оборудование в россию