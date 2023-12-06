Великобритания введет санкции против поставщиков, которые экспортируют военное оборудование в россию

Сегодня, 6 декабря, Великобритания объявит о введении санкций против поставщиков, которые экспортируют военное оборудование и комплектующие в россию. Об этом говорится на сайте британского правительства, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон совершает свой первый визит в Вашингтон на новой должности, чтобы подтвердить прочность отношений с США и поддержку Украины.

Он встретится с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и другими высокопоставленными представителями правительства США, а также с лидерами республиканцев и демократов в Конгрессе.

В среду Великобритания введет ряд санкций против военных поставщиков, которые поддерживают путина. Иностранные поставщики, которые экспортируют оборудование и комплектующие в россию, входят в перечень десятков лиц и групп, против которых будут введены санкции, чтобы лишить путина ресурсов, необходимых ему для ведения незаконной войны в Украине - говорится в сообщении МИД Великобритании.

Также Кэмерон уже объявил о новом зимнем пакете гуманитарной помощи Украине в размере почти 36,75 млн фунтов стерлингов (46,3 млн долларов - ред.).

Мы остаемся непоколебимыми в своей поддержке Украины. Если мы позволим агрессии путина увенчаться успехом, это придаст сил тем, кто бросает вызов демократии и угрожает нашему образу жизни - отметил глава МИД Британии.

Дополнение

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон на этой неделе посетит Вашингтон, чтобы обсудить, в частности, ответ на российскую агрессию в Украине. Это будет первый визит Кэмерона в США с момента момента вступления в должность в прошлом месяце.