Великобритания введет санкции против поставщиков, которые экспортируют военное оборудование в россию
Киев • УНН
Великобритания объявит о санкциях против компаний, поставляющих военное оборудование в россию.
Сегодня, 6 декабря, Великобритания объявит о введении санкций против поставщиков, которые экспортируют военное оборудование и комплектующие в россию. Об этом говорится на сайте британского правительства, сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон совершает свой первый визит в Вашингтон на новой должности, чтобы подтвердить прочность отношений с США и поддержку Украины.
Он встретится с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и другими высокопоставленными представителями правительства США, а также с лидерами республиканцев и демократов в Конгрессе.
В среду Великобритания введет ряд санкций против военных поставщиков, которые поддерживают путина. Иностранные поставщики, которые экспортируют оборудование и комплектующие в россию, входят в перечень десятков лиц и групп, против которых будут введены санкции, чтобы лишить путина ресурсов, необходимых ему для ведения незаконной войны в Украине
Также Кэмерон уже объявил о новом зимнем пакете гуманитарной помощи Украине в размере почти 36,75 млн фунтов стерлингов (46,3 млн долларов - ред.).
Мы остаемся непоколебимыми в своей поддержке Украины. Если мы позволим агрессии путина увенчаться успехом, это придаст сил тем, кто бросает вызов демократии и угрожает нашему образу жизни
Дополнение
Как сообщал УНН, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон на этой неделе посетит Вашингтон, чтобы обсудить, в частности, ответ на российскую агрессию в Украине. Это будет первый визит Кэмерона в США с момента момента вступления в должность в прошлом месяце.
Великобритания введет санкции против поставщиков, которые экспортируют военное оборудование в россию
Великобритания объявит о санкциях против компаний, поставляющих военное оборудование в россию.
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