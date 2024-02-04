Тайвань ввел санкции против российской компании, которая завозила в рф тайваньские станки, для возможного производства оружия

Власти Тайваня ввели санкции против российской компании iMachine. Компанию подозревают в том, что она через третьи страны экспортировала в рф высокотехнологичные тайваньские станки, которые могли использоваться при производстве оружия. Об этом сообщает Минэкономики Тайваня, пишет УНН.

Детали

В сообщении говорится, что решение было принято на основании сообщений СМИ о том, что российский производитель оружия использовал схему поставки станков в РФ через третьи страны.

В связи с этим Минэкономики Тайваня заявило, что оно добавило российскую компанию iMachine, причастную к этому делу, в санкционный список. Всем компаниям Тайваня запрещено осуществлять деловую деятельность с этой российской фирмой.

В Минэкономики напомнили, что для поддержки санкционного режима против рф в 15 раз увеличили штрафы для компаний, которые через третьи страны могут поставлять товары в рф.

Контекст

Ранее СМИ сообщали, что с момента российского вторжения в Украину Тайвань стал крупнейшим поставщиком металлообрабатывающих станков в Россию, поставив через Турцию оборудования на сумму 29 миллионов долларов, несмотря на проукраинскую позицию Тайваня. Эти станки жизненно необходимы российской военной промышленности для производства высокоточного оружия, но санкции не ограничивают экспорт большинства тайваньских станков.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин сообщил, что благодаря сотрудничеству КНИИСЭ и иностранных журналистов в Нидерландах арестовали трех человек, которые в обход санкций организовали поставки в РФ товаров двойного назначения.

"Мы искренне благодарны международным расследователям, профессиональная деятельность которых помогает перекрывать российские пути незаконных поставок иностранной микроэлектроники для комплектации вражеских ракет и беспилотников. Среди последнего - имеем успешный кейс взаимодействия с журналистами Нидерландов. Их расследование привело к тому, что власти страны арестовали трех человек в рамках многонационального расследования международной контрабандной сети, которая работала для обхода общеевропейских санкций против России. Такие небольшие локальные шаги помогают повышать эффективность санкционного давления на страну-агрессора", - отметил Рувин.

Тайвань ужесточил санкции против россии и белоруссии