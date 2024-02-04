Тайвань ввел санкции против российской компании, которая завозила в рф тайваньские станки, для возможного производства оружия
Власти Тайваня наложили санкции на российскую компанию iMachine по подозрению в экспорте высокотехнологичных тайваньских машин в Россию через третьи страны, которые могут быть использованы для производства оружия.
Установлен мировой рекорд по наибольшему времени пребывания в космосе: более 878 суток
космонавт установил новый мировой рекорд по самому длинному совокупному времени пребывания в космосе - более 878 дней.
В США анонсировали дальнейшие удары по объектам хуситов на Ближнем Востоке
США объявили о нанесении новых ударов по объектам хуситов на Ближнем Востоке в ответ на атаки на американские войска.
Оккупанты на ВОТ заставляют украинцев отказываться от гражданства Украины - ЦНС
Оккупанты на временно оккупированных территориях Украины продолжают принуждать украинцев отказываться от гражданства, требуя письменные заявления об отказе от него.
13 пакет санкций ЕС против рф будет самым слабым из всех - журналист
Ко второй годовщине полномасштабного вторжения россии в Украину ЕС планирует ввести свой самый слабый пакет санкций против примерно 250 российских физических и юридических лиц.
Количество погибших в результате лесных пожаров в Чили возросло до 64, сотни людей считаются пропавшими без вести
Количество погибших от лесных пожаров в центральном Чили возросло до 64, сотни людей до сих пор считаются пропавшими без вести.
Советник Байдена относительно вероятной отставки Залужного: "Кадровые решения в ВСУ - это вопрос украинской власти"
Советник Байдена по национальной безопасности заявил, что кадровые решения в украинской армии являются делом исключительно украинской власти.
россия стянула 500 танков для захвата Купянска до марта - Forbes
россия планирует захватить город Купянск Харьковской области до марта 2024 года в качестве подарка путину перед президентскими выборами в россии, развернув 500 танков и более 40 000 военнослужащих.
Украину на Евровидении будет представлять Alyona alyona & Jerry Heil
Alyona alyona & Jerry Heil будут представлять Украину на Евровидении 2024 с песней "Teresa & Maria" после победы в национальном отборе.
Нацотбор на "Евровидение": наибольшее количество баллов от жюри получила группа Ziferblat
Ziferblat получил наибольшее количество баллов от украинского национального жюри, чтобы представлять страну на песенном конкурсе Евровидение 2024 года.