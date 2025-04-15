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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

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Потужний землетрус магнітудою 7,1 стався в глибоких водах біля узбережжя острова Мінданао на півдні Філіппін. Загрози руйнувань немає, але попереджають про можливі сильні афтершоки.

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