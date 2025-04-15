Потужний землетрус магнітудою 7,1 стався в глибоких водах біля узбережжя острова Мінданао на півдні Філіппін. Загрози руйнувань немає, але попереджають про можливі сильні афтершоки.
Землетрус магнітудою 5,6 балів стався на острові Мінданао на Філіппінах 10 лютого, що змусило рятувальників призупинити пошуки
десятків людей, які досі вважаються зниклими безвісти внаслідок зсуву ґрунту.
Міністр оборони Філіппін пообіцяв захищати суверенітет країни від погроз відокремлення від південного острова Мінданао з боку
колишнього президента Родріго Дутерте.