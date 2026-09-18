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Стрілянина у школі на Філіппінах: загинули двоє учнів і терорист

Київ • УНН

 • 1444 перегляди

У школі на півдні Філіппін загинули двоє 14-річних учнів і стрілець. Кількох поранених доправили до лікарні, триває розслідування.

Стрілянина у школі на Філіппінах: загинули двоє учнів і терорист

У п’ятницю, 18 вересня, на півдні Філіппін сталася стрілянина у школі. Наразі відомо про трьох загиблих, повідомляє Deutsche Welle, передає УНН.

Деталі

Водночас кілька поранених було відправлено до лікарні. Повідомляється, що інцидент стався у Національній середній школі Банга у провінції Південний Котабато на острові Мінданао. Виклик до екстрених служб і правоохоронних органів надійшов близько 13:30 за місцевим часом.

За наявною інформацією, серед загиблих двоє учнів - 14-річні хлопець і дівчина, а також стрілець. Наразі триває розслідування, з’ясовуються всі обставини.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у Сан-Дієго двоє підлітків застрелили трьох людей біля мечеті та вчинили самогубство. Це сталось у травні поточного року.

Євген Устименко

КриміналСвіт
Школа
Вибухи
Deutsche Welle
Мінданао (острів)
Сан-Дієго
Філіппіни