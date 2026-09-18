Стрельба в школе на Филиппинах: погибли двое учеников и террорист
Киев • УНН
В школе на юге Филиппин погибли двое 14-летних учеников и стрелок. Нескольких раненых доставили в больницу, расследование продолжается.
В пятницу, 18 сентября, на юге Филиппин произошла стрельба в школе. На данный момент известно о трех погибших, сообщает Deutsche Welle, передает УНН.
Детали
Тем временем несколько раненых были доставлены в больницу. Сообщается, что инцидент произошел в Национальной средней школе Банги в провинции Южный Котабато на острове Минданао. Вызов в экстренные службы и правоохранительные органы поступил около 13:30 по местному времени.
По имеющейся информации, среди погибших двое учащихся — 14-летние юноша и девушка, а также стрелок. В настоящее время продолжается расследование, выясняются все обстоятельства.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в Сан-Диего двое подростков застрелили трех человек возле мечети и покончили с собой. Это произошло в мае текущего года.