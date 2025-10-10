Землетрус магнітудою 7,4 сколихнув південний схід Філіппін, оголошено попередження про цунамі – CNN
Київ • УНН
Потужний землетрус магнітудою 7,4 стався біля південно-східного узбережжя Філіппін. Місцева влада оголосила попередження про можливе цунамі, закликаючи жителів евакуюватися з прибережних зон.
Потужний землетрус магнітудою 7,4 стався біля південно-східного узбережжя Філіппін, через що місцева влада оголосила попередження про можливе цунамі. За даними Геологічної служби США, епіцентр знаходився біля східного узбережжя острова Мінданао, приблизно за 123 км від Давао, на глибині 58 км. Повідомлень про руйнування наразі немає. Про це повідомляє CNN, пише УНН.
Деталі
Філіппінський інститут вулканології та сейсмології (Phivolcs) оцінює магнітуду землетрусу у 7,6 та попереджає про "руйнівне цунамі", яке може загрожувати життю людей у прибережних районах сходу та півдня країни. Жителям радять негайно евакуюватися з прибережних зон.
Система попередження про цунамі США прогнозує хвилі заввишки 1-3 метри на Філіппінах, а на узбережжях Індонезії та острівної держави Палау можливі хвилі 30 см – 1 м.
Філіппіни розташовані на "Вогняному кільці" Тихого океану – зоні інтенсивної сейсмічної активності, де часто трапляються сильні землетруси і активні вулкани.
Сильний землетрус на Філіппінах: пошук припинено, пріоритетом є допомога 20 000 переміщених осіб02.10.25, 14:02 • 2853 перегляди