росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило "найдешевшого аналога" рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10
"Законопроєкт приховують": що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
9 жовтня, 08:36
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
9 жовтня, 08:06
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Землетрус магнітудою 7,4 сколихнув південний схід Філіппін, оголошено попередження про цунамі – CNN

Київ • УНН

 • 978 перегляди

Потужний землетрус магнітудою 7,4 стався біля південно-східного узбережжя Філіппін. Місцева влада оголосила попередження про можливе цунамі, закликаючи жителів евакуюватися з прибережних зон.

Землетрус магнітудою 7,4 сколихнув південний схід Філіппін, оголошено попередження про цунамі – CNN

Потужний землетрус магнітудою 7,4 стався біля південно-східного узбережжя Філіппін, через що місцева влада оголосила попередження про можливе цунамі. За даними Геологічної служби США, епіцентр знаходився біля східного узбережжя острова Мінданао, приблизно за 123 км від Давао, на глибині 58 км. Повідомлень про руйнування наразі немає. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Філіппінський інститут вулканології та сейсмології (Phivolcs) оцінює магнітуду землетрусу у 7,6 та попереджає про "руйнівне цунамі", яке може загрожувати життю людей у прибережних районах сходу та півдня країни. Жителям радять негайно евакуюватися з прибережних зон.

Система попередження про цунамі США прогнозує хвилі заввишки 1-3 метри на Філіппінах, а на узбережжях Індонезії та острівної держави Палау можливі хвилі 30 см – 1 м. 

Філіппіни розташовані на "Вогняному кільці" Тихого океану – зоні інтенсивної сейсмічної активності, де часто трапляються сильні землетруси і активні вулкани.

Степан Гафтко

