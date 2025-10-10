Землетрясение магнитудой 7,4 потрясло юго-восток Филиппин, объявлено предупреждение о цунами – CNN
Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло у юго-восточного побережья Филиппин. Местные власти объявили предупреждение о возможном цунами, призывая жителей эвакуироваться из прибрежных зон.
Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло у юго-восточного побережья Филиппин, из-за чего местные власти объявили предупреждение о возможном цунами. По данным Геологической службы США, эпицентр находился у восточного побережья острова Минданао, примерно в 123 км от Давао, на глубине 58 км. Сообщений о разрушениях пока нет. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Подробности
Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (Phivolcs) оценивает магнитуду землетрясения в 7,6 и предупреждает о "разрушительном цунами", которое может угрожать жизни людей в прибрежных районах востока и юга страны. Жителям советуют немедленно эвакуироваться из прибрежных зон.
Система предупреждения о цунами США прогнозирует волны высотой 1-3 метра на Филиппинах, а на побережьях Индонезии и островного государства Палау возможны волны 30 см – 1 м.
Филиппины расположены на "Огненном кольце" Тихого океана – зоне интенсивной сейсмической активности, где часто случаются сильные землетрясения и активные вулканы.
