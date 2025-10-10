$41.400.09
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 27061 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 30865 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 35091 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 57028 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 54082 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 27533 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 22817 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 45430 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 17693 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
Землетрясение магнитудой 7,4 потрясло юго-восток Филиппин, объявлено предупреждение о цунами – CNN

Киев • УНН

 • 782 просмотра

Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло у юго-восточного побережья Филиппин. Местные власти объявили предупреждение о возможном цунами, призывая жителей эвакуироваться из прибрежных зон.

Землетрясение магнитудой 7,4 потрясло юго-восток Филиппин, объявлено предупреждение о цунами – CNN

Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло у юго-восточного побережья Филиппин, из-за чего местные власти объявили предупреждение о возможном цунами. По данным Геологической службы США, эпицентр находился у восточного побережья острова Минданао, примерно в 123 км от Давао, на глубине 58 км. Сообщений о разрушениях пока нет. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Подробности

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (Phivolcs) оценивает магнитуду землетрясения в 7,6 и предупреждает о "разрушительном цунами", которое может угрожать жизни людей в прибрежных районах востока и юга страны. Жителям советуют немедленно эвакуироваться из прибрежных зон.

Система предупреждения о цунами США прогнозирует волны высотой 1-3 метра на Филиппинах, а на побережьях Индонезии и островного государства Палау возможны волны 30 см – 1 м. 

Филиппины расположены на "Огненном кольце" Тихого океана – зоне интенсивной сейсмической активности, где часто случаются сильные землетрясения и активные вулканы.

Новости Мира
Минданао
Индонезия
Филиппины