Сильное землетрясение на Филиппинах: поиски прекращены, приоритетом является помощь 20 000 перемещенных лиц
Киев • УНН
Землетрясение, обрушившееся на воды центрального острова Себу накануне, привело к гибели 72 человек и 300 раненым. Передает УНН со ссылкой на Reuters и SWI.
Подробности
Число погибших в результате мощного землетрясения, произошедшего во вторник на Филиппинах, возросло по меньшей мере до 72 человек, почти 300 получили ранения в четверг.
Филиппинские власти заявили в четверг, что поисково-спасательные операции в пострадавшей от землетрясения провинции Себу завершились. "Текущее число погибших, составляющее 72 человека, не должно значительно вырасти", пишет Reuters. Пропавшие без вести были найдены.
Сейчас приоритетом является помощь 20 000 перемещенных лиц.
Справка
По данным Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, землетрясение магнитудой 6,9 длилось около 30 секунд. На данный момент было зарегистрировано около 800 афтершоков магнитудой до 4,8. Вскоре после толчков было объявлено предупреждение о возможном цунами с волнами высотой до одного метра.
Дополнение
Провинции Себу и Лейте густонаселены, с общим населением почти шесть миллионов. Они расположены в центре Филиппин, более чем в 500 километрах к югу от столицы Манилы.
В четверг президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший посетил Бого, город с населением около 90 000 человек, который больше всего пострадал, стремясь успокоить эвакуированных и отметив, что операции по оказанию помощи осложнились из-за значительных повреждений инфраструктуры.
"У нас возникают определенные трудности, поскольку нам некуда разместить перемещенные семьи, так как мы не уверены в целостности эвакуационных центров", – сказал он журналистам.
Напомним
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у центрального побережья Филиппин, повредив здания и дороги, а также вызвав отключение электроэнергии.
