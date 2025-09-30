Центральну частину Філіппін сколихнув потужний землетрус магнітудою 6,9 бала

48.440.03
ukenru
17:35 • 7162 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
16:26 • 13391 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 30048 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
30 вересня, 11:14 • 29545 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
30 вересня, 08:49 • 40267 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
30 вересня, 08:28 • 65675 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
30 вересня, 07:51 • 32917 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
30 вересня, 07:25 • 27173 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
30 вересня, 06:49 • 23921 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27 • 21655 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
4.4м/с
52%
759мм
Популярнi новини
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 24159 перегляди
Вперше з 1971 року не надходить вода: окупанти у Криму б'ють на сполох через пересихання річки Бельбек30 вересня, 10:49 • 24485 перегляди
2 мільярди збитків: завершено розслідування щодо недбалості ексчиновника Міноборони30 вересня, 11:25 • 6894 перегляди
Як перестати купувати непотрібні ліки: прості правила, які врятують і бюджет, і здоров’яPhoto30 вересня, 13:09 • 19761 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані14:16 • 11041 перегляди
Публікації
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 30045 перегляди
Як перестати купувати непотрібні ліки: прості правила, які врятують і бюджет, і здоров’яPhoto30 вересня, 13:09 • 19815 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони30 вересня, 08:28 • 65672 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 78352 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 169940 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сергій Лисак
Олег Кіпер
Антоніу Гутерреш
Актуальні місця
Україна
Дніпро (місто)
Сполучені Штати Америки
Одеса
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди18:48 • 1646 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані14:16 • 11088 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 24202 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC30 вересня, 09:31 • 36784 перегляди
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса РоскоVideo29 вересня, 15:05 • 30519 перегляди
Актуальне
Шахед-136
The Guardian
Північний потік
Ракетний комплекс "Панцир"
Spotify

Центральну частину Філіппін сколихнув потужний землетрус магнітудою 6,9 бала

Київ • УНН

 • 538 перегляди

Землетрус магнітудою 6,9 стався біля центрального узбережжя Філіппін, пошкодивши будівлі та дороги, а також спричинивши відключення електроенергії. Рятувальники шукають постраждалих та попереджають про афтершоки.

Центральну частину Філіппін сколихнув потужний землетрус магнітудою 6,9 бала

Землетрус магнітудою 6,9 стався біля центрального узбережжя Філіппін, пошкодивши будівлі, дороги та спричинивши відключення електроенергії в деяких районах. Рятувальники продовжують пошуки можливих постраждалих та попереджають населення про афтершоки, пише УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Як зазначає видання, землетрус "магнітудою 6,9 стався біля центрального узбережжя Філіппін, пошкодивши будівлі та дороги". Це також призвело до знеструмлення деяких районів регіону. При цьому геологічна служба США спершу повідомляла про показник 7,0 балів, а потім знизила його, тоді як Тихоокеанський центр попередження про цунамі заявив, що загрози цунамі немає, ідеться у публікації.

Муніципальні працівники перевірили зруйновану громадську будівлю та спортзал, обидва на півночі острова Себу, через кілька годин після того, як землетрус стався в морі біля його північного краю о 21:59 

- повідомив Вілсон Рамос, представник провінційної рятувальної служби.

Під зруйнованими будівлями можуть бути люди, що опинилися в пастці 

– сказав він, додавши, що рятувальні роботи тривають у місті Сан-Реміджіо та в Бого.

Ці міста розташовані поблизу центру землетрусу і мають населення 90 000 осіб. Рамос сказав, що не знає, скільки людей зникло безвісти. За його словами, відновлювальні роботи ускладнюються через темряву, а також через афтершоки.

Після першого землетрусу в цьому районі Геологічна служба США зафіксувала ще чотири підземні поштовхи магнітудою 5,0 і вище. Місцеві сейсмологи попередили про можливе незначне підняття рівня моря та закликали жителів центральних островів Лейте, Себу та Біліран триматися подалі від пляжів і узбережжя.

Пожежник із Сан-Фернандо розповів: "Ми відчули тряску тут, на нашій станції, вона була дуже сильною. Ми бачили, як наша шафка рухалася зліва направо, у нас деякий час запаморочилося, але зараз з нами все гаразд".

25-річний Мартам Пасілан із курортного містечка Бантаян, що також розташоване поблизу епіцентру, зазначив, що перебував на міській площі біля пошкодженої церкви.

 "Я почув гучний гуркіт з боку церкви, а потім побачив, як з будівлі падають каміння. На щастя, ніхто не постраждав. Я був одночасно в шоці та паніці, але моє тіло не могло рухатися, я просто чекав, поки припиниться тряска", - сказав він.

Реакція офіційних представників влади

Уряд провінції Себу повідомив про обвал комерційної будівлі та школи в Бантаяні, а також про пошкодження низки сільських доріг. За даними Національної мережі Філіппін, землетрус спричинив обрив ліній електропередач, що призвело до перебоїв у електропостачанні на Себу та сусідніх центральних островах і ускладнило оцінку масштабів збитків.

Губернатор провінції Себу Памела Барікуатро у відеозверненні на своїй офіційній сторінці у Facebook закликала мешканців "зберігати спокій і вийти на відкриті місця; триматися подалі від стін або споруд, які можуть обвалитися, і бути напоготові щодо повторних поштовхів". Вона додала, що уряд провінції оцінює ситуацію та підтримує зв’язок із муніципальними чиновниками.

В Україні зафіксували землетрус магнітудою 3,0: деталі29.09.25, 10:38 • 4338 переглядiв

Альона Уткіна

Новини Світу
Електроенергія
The Guardian
Філіппіни