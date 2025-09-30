Центральну частину Філіппін сколихнув потужний землетрус магнітудою 6,9 бала

Землетрус магнітудою 6,9 стався біля центрального узбережжя Філіппін, пошкодивши будівлі, дороги та спричинивши відключення електроенергії в деяких районах. Рятувальники продовжують пошуки можливих постраждалих та попереджають населення про афтершоки, пише УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Як зазначає видання, землетрус "магнітудою 6,9 стався біля центрального узбережжя Філіппін, пошкодивши будівлі та дороги". Це також призвело до знеструмлення деяких районів регіону. При цьому геологічна служба США спершу повідомляла про показник 7,0 балів, а потім знизила його, тоді як Тихоокеанський центр попередження про цунамі заявив, що загрози цунамі немає, ідеться у публікації.

Муніципальні працівники перевірили зруйновану громадську будівлю та спортзал, обидва на півночі острова Себу, через кілька годин після того, як землетрус стався в морі біля його північного краю о 21:59 - повідомив Вілсон Рамос, представник провінційної рятувальної служби.

Під зруйнованими будівлями можуть бути люди, що опинилися в пастці – сказав він, додавши, що рятувальні роботи тривають у місті Сан-Реміджіо та в Бого.

Ці міста розташовані поблизу центру землетрусу і мають населення 90 000 осіб. Рамос сказав, що не знає, скільки людей зникло безвісти. За його словами, відновлювальні роботи ускладнюються через темряву, а також через афтершоки.

Після першого землетрусу в цьому районі Геологічна служба США зафіксувала ще чотири підземні поштовхи магнітудою 5,0 і вище. Місцеві сейсмологи попередили про можливе незначне підняття рівня моря та закликали жителів центральних островів Лейте, Себу та Біліран триматися подалі від пляжів і узбережжя.

Пожежник із Сан-Фернандо розповів: "Ми відчули тряску тут, на нашій станції, вона була дуже сильною. Ми бачили, як наша шафка рухалася зліва направо, у нас деякий час запаморочилося, але зараз з нами все гаразд".

25-річний Мартам Пасілан із курортного містечка Бантаян, що також розташоване поблизу епіцентру, зазначив, що перебував на міській площі біля пошкодженої церкви.

"Я почув гучний гуркіт з боку церкви, а потім побачив, як з будівлі падають каміння. На щастя, ніхто не постраждав. Я був одночасно в шоці та паніці, але моє тіло не могло рухатися, я просто чекав, поки припиниться тряска", - сказав він.

Реакція офіційних представників влади

Уряд провінції Себу повідомив про обвал комерційної будівлі та школи в Бантаяні, а також про пошкодження низки сільських доріг. За даними Національної мережі Філіппін, землетрус спричинив обрив ліній електропередач, що призвело до перебоїв у електропостачанні на Себу та сусідніх центральних островах і ускладнило оцінку масштабів збитків.

Губернатор провінції Себу Памела Барікуатро у відеозверненні на своїй офіційній сторінці у Facebook закликала мешканців "зберігати спокій і вийти на відкриті місця; триматися подалі від стін або споруд, які можуть обвалитися, і бути напоготові щодо повторних поштовхів". Вона додала, що уряд провінції оцінює ситуацію та підтримує зв’язок із муніципальними чиновниками.

В Україні зафіксували землетрус магнітудою 3,0: деталі