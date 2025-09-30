Центральную часть Филиппин сотрясло мощное землетрясение магнитудой 6,9 балла

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у центрального побережья Филиппин, повредив здания, дороги и вызвав отключение электроэнергии в некоторых районах. Спасатели продолжают поиски возможных пострадавших и предупреждают население об афтершоках, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Как отмечает издание, землетрясение "магнитудой 6,9 произошло у центрального побережья Филиппин, повредив здания и дороги". Это также привело к обесточиванию некоторых районов региона. При этом геологическая служба США сначала сообщала о показателе 7,0 баллов, а затем снизила его, тогда как Тихоокеанский центр предупреждения о цунами заявил, что угрозы цунами нет, говорится в публикации.

Муниципальные работники проверили разрушенное общественное здание и спортзал, оба на севере острова Себу, через несколько часов после того, как землетрясение произошло в море у его северной оконечности в 21:59 - сообщил Уилсон Рамос, представитель провинциальной спасательной службы.

Под разрушенными зданиями могут быть люди, оказавшиеся в ловушке – сказал он, добавив, что спасательные работы продолжаются в городе Сан-Ремиджио и в Бого.

Эти города расположены вблизи центра землетрясения и имеют население 90 000 человек. Рамос сказал, что не знает, сколько людей пропало без вести. По его словам, восстановительные работы осложняются из-за темноты, а также из-за афтершоков.

После первого землетрясения в этом районе Геологическая служба США зафиксировала еще четыре подземных толчка магнитудой 5,0 и выше. Местные сейсмологи предупредили о возможном незначительном поднятии уровня моря и призвали жителей центральных островов Лейте, Себу и Билиран держаться подальше от пляжей и побережья.

Пожарный из Сан-Фернандо рассказал: "Мы почувствовали тряску здесь, на нашей станции, она была очень сильной. Мы видели, как наш шкафчик двигался слева направо, у нас некоторое время кружилась голова, но сейчас с нами все в порядке".

25-летний Мартам Пасилан из курортного городка Бантаян, также расположенного вблизи эпицентра, отметил, что находился на городской площади у поврежденной церкви.

"Я услышал громкий грохот со стороны церкви, а затем увидел, как из здания падают камни. К счастью, никто не пострадал. Я был одновременно в шоке и панике, но мое тело не могло двигаться, я просто ждал, пока прекратится тряска", - сказал он.

Реакция официальных представителей власти

Правительство провинции Себу сообщило об обрушении коммерческого здания и школы в Бантаяне, а также о повреждении ряда сельских дорог. По данным Национальной сети Филиппин, землетрясение вызвало обрыв линий электропередач, что привело к перебоям в электроснабжении на Себу и соседних центральных островах и осложнило оценку масштабов ущерба.

Губернатор провинции Себу Памела Барикуатро в видеообращении на своей официальной странице в Facebook призвала жителей "сохранять спокойствие и выйти на открытые места; держаться подальше от стен или сооружений, которые могут обрушиться, и быть начеку относительно повторных толчков". Она добавила, что правительство провинции оценивает ситуацию и поддерживает связь с муниципальными чиновниками.

