17:35 • 7140 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
16:26 • 13366 просмотра
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
30 сентября, 13:32 • 30025 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
30 сентября, 11:14 • 29530 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
30 сентября, 08:49 • 40254 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
30 сентября, 08:28 • 65664 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
30 сентября, 07:51 • 32911 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
30 сентября, 07:25 • 27173 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
30 сентября, 06:49 • 23920 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
30 сентября, 04:27 • 21654 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
30 сентября, 13:32 • 30031 просмотра
Центральную часть Филиппин сотрясло мощное землетрясение магнитудой 6,9 балла

Киев • УНН

 • 522 просмотра

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у центрального побережья Филиппин, повредив здания и дороги, а также вызвав отключение электроэнергии. Спасатели ищут пострадавших и предупреждают об афтершоках.

Центральную часть Филиппин сотрясло мощное землетрясение магнитудой 6,9 балла

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у центрального побережья Филиппин, повредив здания, дороги и вызвав отключение электроэнергии в некоторых районах. Спасатели продолжают поиски возможных пострадавших и предупреждают население об афтершоках, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Как отмечает издание, землетрясение "магнитудой 6,9 произошло у центрального побережья Филиппин, повредив здания и дороги". Это также привело к обесточиванию некоторых районов региона. При этом геологическая служба США сначала сообщала о показателе 7,0 баллов, а затем снизила его, тогда как Тихоокеанский центр предупреждения о цунами заявил, что угрозы цунами нет, говорится в публикации.

Муниципальные работники проверили разрушенное общественное здание и спортзал, оба на севере острова Себу, через несколько часов после того, как землетрясение произошло в море у его северной оконечности в 21:59 

- сообщил Уилсон Рамос, представитель провинциальной спасательной службы.

Под разрушенными зданиями могут быть люди, оказавшиеся в ловушке 

– сказал он, добавив, что спасательные работы продолжаются в городе Сан-Ремиджио и в Бого.

Эти города расположены вблизи центра землетрясения и имеют население 90 000 человек. Рамос сказал, что не знает, сколько людей пропало без вести. По его словам, восстановительные работы осложняются из-за темноты, а также из-за афтершоков.

После первого землетрясения в этом районе Геологическая служба США зафиксировала еще четыре подземных толчка магнитудой 5,0 и выше. Местные сейсмологи предупредили о возможном незначительном поднятии уровня моря и призвали жителей центральных островов Лейте, Себу и Билиран держаться подальше от пляжей и побережья.

Пожарный из Сан-Фернандо рассказал: "Мы почувствовали тряску здесь, на нашей станции, она была очень сильной. Мы видели, как наш шкафчик двигался слева направо, у нас некоторое время кружилась голова, но сейчас с нами все в порядке".

25-летний Мартам Пасилан из курортного городка Бантаян, также расположенного вблизи эпицентра, отметил, что находился на городской площади у поврежденной церкви.

 "Я услышал громкий грохот со стороны церкви, а затем увидел, как из здания падают камни. К счастью, никто не пострадал. Я был одновременно в шоке и панике, но мое тело не могло двигаться, я просто ждал, пока прекратится тряска", - сказал он.

Реакция официальных представителей власти

Правительство провинции Себу сообщило об обрушении коммерческого здания и школы в Бантаяне, а также о повреждении ряда сельских дорог. По данным Национальной сети Филиппин, землетрясение вызвало обрыв линий электропередач, что привело к перебоям в электроснабжении на Себу и соседних центральных островах и осложнило оценку масштабов ущерба.

Губернатор провинции Себу Памела Барикуатро в видеообращении на своей официальной странице в Facebook призвала жителей "сохранять спокойствие и выйти на открытые места; держаться подальше от стен или сооружений, которые могут обрушиться, и быть начеку относительно повторных толчков". Она добавила, что правительство провинции оценивает ситуацию и поддерживает связь с муниципальными чиновниками.

Алена Уткина

Новости Мира
