Сильний землетрус на Філіппінах: пошук припинено, пріоритетом є допомога 20 000 переміщених осіб
Київ • УНН
Землетрус магнітудою 6,9 біля острова Себу призвів до загибелі 72 людей та поранення 300. Пошукові операції завершено.
Землетрус, що вдарив по водах центрального острова Себу напередодні, призвів до загибелі 72 людей та 300 поранених. Передає УНН із посиланням на Reuters та SWI.
Деталі
Кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу, який стався у вівторок на Філіппінах, зросла щонайменше до 72 осіб, майже 300 отримали поранення у четвер.
Філіппінська влада заявила у четвер, що пошуково-рятувальні операції в постраждалій від землетрусу провінції Себу завершилися. "Поточна кількість загиблих, яка становить 72 особи, не повинна значно зрости", пише Reuters. Зниклі безвісти особи були знайдені.
Зараз пріоритетом є допомога 20 000 переміщених осіб.
Довідково
За даними Філіппінського інституту вулканології та сейсмології, землетрус магнітудою 6,9 тривав близько 30 секунд. Наразі було зареєстровано близько 800 афтершоків магнітудою до 4,8. Невдовзі після поштовхів було оголошено попередження про можливе цунамі з хвилями заввишки до одного метра.
Доповнення
Провінції Себу та Лейте густонаселені, із загальним населенням майже шість мільйонів. Вони розташовані в центрі Філіппін, більш ніж за 500 кілометрів на південь від столиці Маніли.
У четвер президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший відвідав Бого, місто з населенням близько 90 000 осіб, яке найбільше постраждало, прагнучи заспокоїти евакуйованих та зазначивши, що операції з надання допомоги ускладнилися через значні пошкодження інфраструктури.
"У нас виникають певні труднощі, оскільки нам нікуди розмістити переміщені сім'ї, оскільки ми не впевнені в цілісності евакуаційних центрів", – сказав він журналістам.
Нагадаємо
Землетрус магнітудою 6,9 стався біля центрального узбережжя Філіппін, пошкодивши будівлі та дороги, а також спричинивши відключення електроенергії.
