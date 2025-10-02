Сильний землетрус на Філіппінах: пошук припинено, пріоритетом є допомога 20 000 переміщених осіб

$41.220.08
48.370.07
ukenru
09:13 • 10096 перегляди
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
07:38 • 19034 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
06:36 • 21554 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
2 жовтня, 05:53 • 20901 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
2 жовтня, 05:30 • 34662 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
2 жовтня, 03:16 • 18844 перегляди
ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн
1 жовтня, 23:57 • 20770 перегляди
Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" і просунулися до 1400 м - СирськийPhoto
1 жовтня, 17:21 • 37608 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 55110 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 14:16 • 30515 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.4м/с
81%
756мм
Популярнi новини
На Буковині виявили контрабанду преміального французького вина майже на 1,6 мільйона.Photo2 жовтня, 02:33 • 21397 перегляди
Ветерани зможуть подати заяву на посвідчення учасника бойових дій у ЦНАПі: уряд змінив процедуру2 жовтня, 03:06 • 21414 перегляди
Україну накрила потужна магнітна буря: прогноз на найближчі дніPhoto2 жовтня, 05:59 • 19139 перегляди
День учителя 2025: що подарувати педагогу07:31 • 21414 перегляди
"Рамштайн" скликають на 15 жовтня в штаб-квартирі НАТО08:49 • 7140 перегляди
Публікації
День оселедця: п'ять апетитних рибних стравPhoto11:55 • 2230 перегляди
Права акціонерів банків, що виводяться з ринку, проти вседозволеності НБУ: українська реальність і досвід ЄС11:28 • 4954 перегляди
День учителя 2025: що подарувати педагогу07:31 • 21677 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo2 жовтня, 05:30 • 34665 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 55113 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Метте Фредеріксен
Кір Стармер
Олена Сосєдка
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Копенгаген
Польща
Данія
Реклама
УНН Lite
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 48284 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 56759 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 39245 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 41933 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 51472 перегляди
Актуальне
Fox News
The Guardian
Bild
P-8 Poseidon
МіГ-31

Сильний землетрус на Філіппінах: пошук припинено, пріоритетом є допомога 20 000 переміщених осіб

Київ • УНН

 • 874 перегляди

Землетрус магнітудою 6,9 біля острова Себу призвів до загибелі 72 людей та поранення 300. Пошукові операції завершено.

Сильний землетрус на Філіппінах: пошук припинено, пріоритетом є допомога 20 000 переміщених осіб

Землетрус, що вдарив по водах центрального острова Себу напередодні, призвів до загибелі 72 людей та 300 поранених. Передає УНН із посиланням на Reuters та SWI.

Деталі

Кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу, який стався у вівторок на Філіппінах, зросла щонайменше до 72 осіб, майже 300 отримали поранення у четвер.

Філіппінська влада заявила у четвер, що пошуково-рятувальні операції в постраждалій від землетрусу провінції Себу завершилися. "Поточна кількість загиблих, яка становить 72 особи, не повинна значно зрости", пише Reuters.  Зниклі безвісти особи були знайдені.

Зараз пріоритетом є допомога 20 000 переміщених осіб.

Довідково

За даними Філіппінського інституту вулканології та сейсмології, землетрус  магнітудою 6,9 тривав близько 30 секунд. Наразі було зареєстровано близько 800 афтершоків магнітудою до 4,8. Невдовзі після поштовхів було оголошено попередження про можливе цунамі з хвилями заввишки до одного метра.

Доповнення

Провінції Себу та Лейте густонаселені, із загальним населенням майже шість мільйонів. Вони розташовані в центрі Філіппін, більш ніж за 500 кілометрів на південь від столиці Маніли.

У четвер президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший відвідав Бого, місто з населенням близько 90 000 осіб, яке найбільше постраждало, прагнучи заспокоїти евакуйованих та зазначивши, що операції з надання допомоги ускладнилися через значні пошкодження інфраструктури.

"У нас виникають певні труднощі, оскільки нам нікуди розмістити переміщені сім'ї, оскільки ми не впевнені в цілісності евакуаційних центрів", – сказав він журналістам.

Нагадаємо 

Землетрус магнітудою 6,9 стався біля центрального узбережжя Філіппін, пошкодивши будівлі та дороги, а також спричинивши відключення електроенергії. 

В Україні зафіксували землетрус магнітудою 3,0: деталі29.09.25, 10:38 • 4487 переглядiв

Ігор Тележніков

Новини СвітуПогода та довкілля
Електроенергія
Бонгбонг Маркос
Філіппіни