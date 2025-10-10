Потужний землетрус на Філіппінах забрав життя людини, попередження про цунамі знято

Південь Філіппін у п'ятницю сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,6, що стався в районі Мінданао, спочатку було оголошено попередження про цунамі, яке пізніше було знято, відомо про одного загиблого, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Сейсмологічна агенція Філіппін оголосила попередження про цунамі, заявивши, що небезпечні хвилі цунамі можливі на узбережжях, розташованих в межах 300 км від епіцентру землетрусу. За кілька годин Тихоокеанський центр попередження про цунамі повідомив, що загроза цунамі минула.

Заступник керівника Управління цивільної оборони Бернардо Рафаеліто Алехандро IV повідомив на брифінгу, що щонайменше одна людина загинула через падіння уламків, не надавши додаткових подробиць.

Сейсмологічна агенція заявила, що очікуються руйнування та повторні поштовхи, на тлі того, як на кадрах, опублікованих у соціальних мережах, видно, як учні в паніці вибігають зі своїх класів, ведучі радіопередач підстрибують, а люди присідають і намагаються втриматися на карачках, коли земля сильно трясеться. Мотоцикли були перекинуті силою поштовхів.

Губернатор південнофіліппінської провінції Східний Давао заявив, що люди запанікували, коли стався землетрус.

"Повідомляється, що деякі будівлі були пошкоджені", - повідомив Едвін Джубахіб телекомпанії DZMM.

У постраждалих районах було надано розпорядження про евакуацію, а місцеві школи також призупинили заняття на день.

Повідомлялося про пошкодження інфраструктури, включаючи тріщини у конструкції мосту Магсайсай у місті Бутуан. Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший заявив, що влада все ще оцінює остаточний масштаб збитків і готується до пошуково-рятувальних робіт.

"Ми працюємо цілодобово, щоб допомога дійшла до всіх нужденних", - сказав Маркос.

Міністр енергетики Філіппін Шарон Гарін повідомила, що влада стежить за роботою чотирьох електроенергетичних компаній на Мінданао після відключення електроенергії в деяких районах. Поки неясно, чи були відключення викликані землетрусом, чи запобіжним заходом.

Філіппінське агентство Phivolcs повідомило, що землетрус стався у водах біля міста Манай у регіоні Мінданао на глибині 10 км о 9:43 за місцевим часом.

Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр оцінив магнітуду землетрусу у 7,4 , а глибину - на рівні 58 км.

Доповнення

Сильний землетрус стався лише через десять днів після руйнівного землетрусу магнітудою 6,9 у місті Бого в провінції Себу, внаслідок якого загинула 71 особа. Підземні поштовхи досі відчуваються у цьому районі.

Сусідна Індонезія також раніше оголосила про цунамі у своїх регіонах Північний Сулавесі та Папуа, повідомляє її геофізичне агентство.

Філіппіни розташовані в Тихоокеанському "Вогняному кільці" і щорічно зазнають більш ніж 800 землетрусів.

