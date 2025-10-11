Землетрус магнітудою 5,7 стався в Ефіопії
Київ • УНН
Землетрус магнітудою 5,7 стався в Ефіопії. За даними Німецького дослідницького центру геологічних наук, він залягав на глибині 10 кілометрів.
У суботу в Ефіопії стався землетрус магнітудою 5,7. Про це повідомив Німецький дослідницький центр геологічних наук (GFZ), передє УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
За даними GFZ, землетрус залягав на глибині 10 км (6,2 милі).
Нагадаємо
Південь Філіппін сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,6, що стався в районі Мінданао, спочатку було оголошено попередження про цунамі, яке пізніше було знято, відомо про одного загиблого.