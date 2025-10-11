$41.510.00
Землетрус магнітудою 5,7 стався в Ефіопії

Київ • УНН

 1316 перегляди

Землетрус магнітудою 5,7 стався в Ефіопії. За даними Німецького дослідницького центру геологічних наук, він залягав на глибині 10 кілометрів.

Землетрус магнітудою 5,7 стався в Ефіопії

У суботу в Ефіопії стався землетрус магнітудою 5,7. Про це повідомив Німецький дослідницький центр геологічних наук (GFZ), передє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

За даними GFZ, землетрус залягав на глибині 10 км (6,2 милі).

В Ефіопії обвалилася церква: десятки загиблих і сотні постраждалих02.10.25, 07:30 • 3524 перегляди

Нагадаємо

Південь Філіппін сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,6, що стався в районі Мінданао, спочатку було оголошено попередження про цунамі, яке пізніше було знято, відомо про одного загиблого.

Антоніна Туманова

