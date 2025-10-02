В Ефіопії обвалилася церква: десятки загиблих і сотні постраждалих
Київ • УНН
В Ефіопії обвалилися будівельні риштування у церкві Менджар Шенкора Ареті Маріам, що призвело до загибелі щонайменше 30 людей та поранення понад 200. Трагедія сталася 1 жовтня під час релігійного свята, коли віряни піднялися на риштування, щоб побачити фреску.
Щонайменше 30 людей загинули і понад 200 отримали поранення внаслідок обвалу будівельних риштувань у церкві в Ефіопії. Про це інформує УНН з посиланням на CNN, ВВС
Деталі
Аварія сталася вранці 1 жовтня в церкві Менджар Шенкора Ареті Маріам в Амхарі, на півночі Ефіопії.
Як повідомив місцевий інспектор поліції Ахмед Гебеєху, в цій церкві на релігійне свято зібралися тисячі вірян. За словами очевидців, багато людей піднялися на дерев'яні риштування, щоб подивитися на фреску на стелі. Тоді опорна конструкція й обвалилася.
Поліцейський наголосив, що кількість загиблих може збільшитися, додавши, що підтверджені загиблі були віком від 25 до 80 років.
Місцева влада повідомляє, що багато людей все ще залишаються під завалами, і рятувальні операції продовжуються
Зазначається, що церква розташована в центральному районі Менджар Шекнора, приблизно за 70 км від столиці Аддис-Абеби.
Уряд країни висловив "глибоке співчуття" з приводу трагедії.
У заяві уряду також наголошено, що "безпека повинна бути пріоритетом" під час усіх будівельних проектів.
За даними ВВС, в Ефіопії погано дотримуються правил охорони праці та техніки безпеки, тому обвали будівель є поширеним явищем.
