В Эфиопии обрушилась церковь: десятки погибших и сотни пострадавших
Киев • УНН
В Эфиопии обрушились строительные леса в церкви Менджар Шенкора Арети Мариам, что привело к гибели по меньшей мере 30 человек и ранению более 200. Трагедия произошла 1 октября во время религиозного праздника, когда верующие поднялись на леса, чтобы увидеть фреску.
По меньшей мере 30 человек погибли и более 200 получили ранения в результате обрушения строительных лесов в церкви в Эфиопии. Об этом информирует УНН со ссылкой на CNN, ВВС
Детали
Авария произошла утром 1 октября в церкви Менджар Шенкора Арети Мариам в Амхаре, на севере Эфиопии.
Как сообщил местный инспектор полиции Ахмед Гебееху, в этой церкви на религиозный праздник собрались тысячи верующих. По словам очевидцев, многие люди поднялись на деревянные леса, чтобы посмотреть на фреску на потолке. Тогда опорная конструкция и обрушилась.
Полицейский подчеркнул, что число погибших может увеличиться, добавив, что подтвержденные погибшие были в возрасте от 25 до 80 лет.
Местные власти сообщают, что многие люди все еще остаются под завалами, и спасательные операции продолжаются
Отмечается, что церковь расположена в центральном районе Менджар Шекнора, примерно в 70 км от столицы Аддис-Абебы.
Правительство страны выразило "глубокое соболезнование" по поводу трагедии.
В заявлении правительства также подчеркнуто, что "безопасность должна быть приоритетом" во время всех строительных проектов.
По данным ВВС, в Эфиопии плохо соблюдаются правила охраны труда и техники безопасности, поэтому обвалы зданий являются распространенным явлением.
Напомним
В Нью-Йорке обрушилась часть 20-этажного многоквартирного дома в Бронксе. Причиной стал взрыв газа, обрушивший шахту мусоросжигательной печи.
Пять домов обрушились в океан в США из-за ураганов01.10.25, 09:11 • 3132 просмотра