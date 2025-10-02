В Эфиопии обрушилась церковь: десятки погибших и сотни пострадавших

$41.140.18
03:16 • 5796 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
23:57 • 11854 просмотра
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - СырскийPhoto
1 октября, 17:21 • 31708 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 39206 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 14:16 • 28585 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 47490 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
1 октября, 10:38 • 25701 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
1 октября, 09:34 • 23333 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 54901 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
1 октября, 05:57 • 41711 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
Следующее заседание Европейского совета будет "днем решений" - Кошта1 октября, 20:05
Ракетный удар РФ по Балаклее: число пострадавших возросло до десяти, среди них 4-летний ребенокPhoto1 октября, 20:32
Россия повредила железнодорожную инфраструктуру Сумской области: 4 поезда задерживаются1 октября, 20:55
ВСУ зачистили Новое Шахово и отбросили врага в Донецкой области, РФ продвинулась в Запорожской области - DeepStatePhoto1 октября, 21:27
На Буковине выявили контрабанду премиального французского вина почти на 1,6 миллионаPhoto02:33
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto05:30
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 39206 просмотра
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцамиPhoto1 октября, 13:07
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 47490 просмотра
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя1 октября, 11:02
Урсула фон дер Ляйен
Владимир Зеленский
Метте Фредериксен
Антониу Кошта
Денис Шмыгаль
Украина
Киевская область
Дания
Польша
Харьковская область
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59
Хранитель
Facebook
Forbes
9К720 Искандер
E-6 Mercury

В Эфиопии обрушилась церковь: десятки погибших и сотни пострадавших

Киев • УНН

 • 1440 просмотра

В Эфиопии обрушились строительные леса в церкви Менджар Шенкора Арети Мариам, что привело к гибели по меньшей мере 30 человек и ранению более 200. Трагедия произошла 1 октября во время религиозного праздника, когда верующие поднялись на леса, чтобы увидеть фреску.

В Эфиопии обрушилась церковь: десятки погибших и сотни пострадавших

По меньшей мере 30 человек погибли и более 200 получили ранения в результате обрушения строительных лесов в церкви в Эфиопии. Об этом информирует УНН со ссылкой на CNNВВС

Детали

Авария произошла утром 1 октября в церкви Менджар Шенкора Арети Мариам в Амхаре, на севере Эфиопии. 

Как сообщил местный инспектор полиции Ахмед Гебееху, в этой церкви на религиозный праздник собрались тысячи верующих. По словам очевидцев, многие люди поднялись на деревянные леса, чтобы посмотреть на фреску на потолке. Тогда опорная конструкция и обрушилась.

Полицейский подчеркнул, что число погибших может увеличиться, добавив, что подтвержденные погибшие были в возрасте от 25 до 80 лет.

Местные власти сообщают, что многие люди все еще остаются под завалами, и спасательные операции продолжаются

- говорится в сообщении ВВС.

Отмечается, что церковь расположена в центральном районе Менджар Шекнора, примерно в 70 км от столицы Аддис-Абебы.

Правительство страны выразило "глубокое соболезнование" по поводу трагедии.

В заявлении правительства также подчеркнуто, что "безопасность должна быть приоритетом" во время всех строительных проектов.

По данным ВВС, в Эфиопии плохо соблюдаются правила охраны труда и техники безопасности, поэтому обвалы зданий являются распространенным явлением.

Напомним

В Нью-Йорке обрушилась часть 20-этажного многоквартирного дома в Бронксе. Причиной стал взрыв газа, обрушивший шахту мусоросжигательной печи.

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Нью-Йорк
Эфиопия