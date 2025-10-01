У Нью-Йорку обвалилася частина 20-поверхового будинку

$41.140.18
48.300.14
ukenru
Ексклюзив
14:16 • 970 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
12:21 • 16301 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
10:38 • 15975 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
09:34 • 15906 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 51170 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57 • 39747 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 30686 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
1 жовтня, 05:00 • 48351 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto
30 вересня, 17:35 • 25499 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26 • 34787 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
4.1м/с
64%
757мм
Популярнi новини
В Одесі майже добу ліквідовують наслідки негоди: 9 людей загинули, у тому числі дитинаPhoto1 жовтня, 05:18 • 34764 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 35667 перегляди
Орбан може отримати несподівану підтримку у спробах не допустити Україну до ЄС - Politico1 жовтня, 08:02 • 21200 перегляди
У Німеччині зафіксовано масові польоти дронів над об’єктами критичної інфраструктури - Spiegel1 жовтня, 08:09 • 27293 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo09:58 • 21457 перегляди
Публікації
Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно Степанові Чубенку: хто він і що сталось з його вбивцямиPhoto13:07 • 10302 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
Ексклюзив
12:21 • 16301 перегляди
Ціни на ліки ростуть, довіра падає: чому "Дарниця" програє бій за споживача11:02 • 13857 перегляди
Всесвітній день шоколаду: топ-5 солодких рецептів, які варто приготувати сьогодніPhoto10:37 • 14942 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 51170 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Володимир Вакуленко
Федір Веніславський
Андрій Парубій
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Копенгаген
Данія
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo09:58 • 21622 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 35832 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 25110 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 28629 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 38655 перегляди
Актуальне
Financial Times
TikTok
Tesla Model Y
E-6 Mercury
Детонатор

У Нью-Йорку обвалилася частина 20-поверхового будинку

Київ • УНН

 • 1104 перегляди

У Нью-Йорку обрушилася частина 20-поверхового багатоквартирного будинку в Бронксі. Причиною став вибух газу, що обвалив шахту сміттєспалювальної печі.

У Нью-Йорку обвалилася частина 20-поверхового будинку

Частина багатоквартирного будинку в Нью-Йорку в США обрушилася в середу вранці, залишивши купу уламків, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Міська пожежна служба заявила, що поки не має інформації про постраждалих. У пожежній службі повідомили, що реагують на повідомлення про вибух газу, який обвалив шахту сміттєспалювальної печі в 20-поверховому будинку в Бронксі.

На відео з місця події видно, як багатоквартирний будинок, один із кутів якого обрушився від першого поверху до даху. На відео, знятому жителями прилеглих районів, видно хмару пилу, що піднімається над кварталом одразу після обвалення, яке сталося близько 8:10 за місцевим часом.

Ця будівля знаходиться у муніципальній власності.

Раніше сміттєспалювальні шахти в будівлях Нью-Йорка використовувалися для утилізації сміття, яке потім спалювалося на місці. Але тепер їх часто замінюють сміттєущільнювачами, які можуть використовувати ті ж сміттєпроводи.

П'ять будинків обвалилися в океан у США через урагани01.10.25, 10:11 • 2710 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини СвітуНерухомість
Ассошіейтед Прес
Нью-Йорк
Сполучені Штати Америки