У Нью-Йорку обвалилася частина 20-поверхового будинку

Частина багатоквартирного будинку в Нью-Йорку в США обрушилася в середу вранці, залишивши купу уламків, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Міська пожежна служба заявила, що поки не має інформації про постраждалих. У пожежній службі повідомили, що реагують на повідомлення про вибух газу, який обвалив шахту сміттєспалювальної печі в 20-поверховому будинку в Бронксі.

На відео з місця події видно, як багатоквартирний будинок, один із кутів якого обрушився від першого поверху до даху. На відео, знятому жителями прилеглих районів, видно хмару пилу, що піднімається над кварталом одразу після обвалення, яке сталося близько 8:10 за місцевим часом.

Ця будівля знаходиться у муніципальній власності.

Раніше сміттєспалювальні шахти в будівлях Нью-Йорка використовувалися для утилізації сміття, яке потім спалювалося на місці. Але тепер їх часто замінюють сміттєущільнювачами, які можуть використовувати ті ж сміттєпроводи.

