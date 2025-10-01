П'ять будинків обвалилися в океан у США через урагани

П'ять незаселених будинків уздовж Зовнішніх мілин у Північній Кароліні в США рухнули в океан у вівторок, коли урагани "Умберто" та "Імельда" обрушилися на Атлантику, повідомила Служба національних парків країни, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Будинки, що колись стояли на високих палях, звалилися у прибій вдень у Бакстоні, громаді на архіпелазі Зовнішні мілини, повідомив Майк Барбер, представник Служби парків.

Про постраждалих не повідомлялося, повідомила Національна служба парків Кейп-Гаттерас у дописі в соціальних мережах.

На відео, показаному місцевим телеканалом 13News Now, будинки балансували на палях, розбиваючись об хвилі, перш ніж звалитися в прибій. Берегова лінія була завалена сміттям, брусами, подушками та цілим будинком, коли хвиля за хвилею накочувала з Атлантики.

У публікації йшлося про те, що, враховуючи стан океану, можливі нові обрушення, і відвідувачам рекомендувалося уникати місць, зазначених у вівторок, включаючи райони, розташовані південніше, щоб не наткнутися на уламки.

У вівторок через океанський приплив Департамент транспорту штату також закрив ділянку шосе на острові Окракок. Також у вівторок було припинено рух порома, який з'єднує острови Окракок та Гаттерас, повідомило відомство.

Доповнення

Узбережжя Північної Кароліни майже повністю складається з вузьких, низькорозташованих бар'єрних островів, які роками руйнуються в міру підвищення рівня моря. За даними Служби парку, з 2020 року на пляжах Сішор обрушилося 17 приватних будинків.