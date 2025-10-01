Пять домов обрушились в океан в США из-за ураганов

Пять незаселенных домов вдоль Внешних отмелей в Северной Каролине в США рухнули в океан во вторник, когда ураганы "Умберто" и "Имельда" обрушились на Атлантику, сообщила Служба национальных парков страны, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Дома, когда-то стоявшие на высоких сваях, рухнули в прибой днем в Бакстоне, общине на архипелаге Внешние отмели, сообщил Майк Барбер, представитель Службы парков.

О пострадавших не сообщалось, сообщила Национальная служба парков Кейп-Хаттерас в сообщении в социальных сетях.

На видео, показанном местным телеканалом 13News Now, дома балансировали на сваях, разбиваясь о волны, прежде чем рухнуть в прибой. Береговая линия была завалена мусором, брусьями, подушками и целым домом, когда волна за волной накатывала из Атлантики.

В публикации говорилось о том, что, учитывая состояние океана, возможны новые обрушения, и посетителям рекомендовалось избегать мест, указанных во вторник, включая районы, расположенные южнее, чтобы не наткнуться на обломки.

Во вторник из-за океанского прилива Департамент транспорта штата также закрыл участок шоссе на острове Окракок. Также во вторник было прекращено движение парома, который соединяет острова Окракок и Хаттерас, сообщило ведомство.

Дополнение

Побережье Северной Каролины почти полностью состоит из узких, низкорасположенных барьерных островов, которые годами разрушаются по мере повышения уровня моря. По данным Службы парков, с 2020 года на пляжах Сишор обрушилось 17 частных домов.