Эксклюзив
06:00 • 13994 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
05:57 • 13260 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
05:47 • 10947 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
05:18 • 12304 просмотра
В Одессе почти сутки ликвидируют последствия непогоды: 9 человек погибли, в том числе ребенокPhoto
05:00 • 18146 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto
30 сентября, 17:35 • 19863 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
30 сентября, 16:26 • 30753 просмотра
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
30 сентября, 13:32 • 49734 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
30 сентября, 11:14 • 37833 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
30 сентября, 08:49 • 46168 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Пять домов обрушились в океан в США из-за ураганов

Киев • УНН

 • 992 просмотра

Пять необитаемых домов в Северной Каролине, США, обрушились в океан во вторник из-за ураганов "Умберто" и "Имельда". Пострадавших нет, однако побережье завалено обломками, что привело к закрытию участка шоссе и прекращению движения парома.

Пять домов обрушились в океан в США из-за ураганов

Пять незаселенных домов вдоль Внешних отмелей в Северной Каролине в США рухнули в океан во вторник, когда ураганы "Умберто" и "Имельда" обрушились на Атлантику, сообщила Служба национальных парков страны, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Дома, когда-то стоявшие на высоких сваях, рухнули в прибой днем в Бакстоне, общине на архипелаге Внешние отмели, сообщил Майк Барбер, представитель Службы парков.

О пострадавших не сообщалось, сообщила Национальная служба парков Кейп-Хаттерас в сообщении в социальных сетях.

На видео, показанном местным телеканалом 13News Now, дома балансировали на сваях, разбиваясь о волны, прежде чем рухнуть в прибой. Береговая линия была завалена мусором, брусьями, подушками и целым домом, когда волна за волной накатывала из Атлантики.

В публикации говорилось о том, что, учитывая состояние океана, возможны новые обрушения, и посетителям рекомендовалось избегать мест, указанных во вторник, включая районы, расположенные южнее, чтобы не наткнуться на обломки.

Во вторник из-за океанского прилива Департамент транспорта штата также закрыл участок шоссе на острове Окракок. Также во вторник было прекращено движение парома, который соединяет острова Окракок и Хаттерас, сообщило ведомство.

Дополнение

Побережье Северной Каролины почти полностью состоит из узких, низкорасположенных барьерных островов, которые годами разрушаются по мере повышения уровня моря. По данным Службы парков, с 2020 года на пляжах Сишор обрушилось 17 частных домов.

Юлия Шрамко

Новости МираПогода и окружающая среда Недвижимость
Атлантический океан
Соединённые Штаты