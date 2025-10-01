В Нью-Йорке обрушилась часть 20-этажного дома

Часть многоквартирного дома в Нью-Йорке в США обрушилась в среду утром, оставив груду обломков, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Городская пожарная служба заявила, что пока не располагает информацией о пострадавших. В пожарной службе сообщили, что реагируют на сообщения о взрыве газа, который обрушил шахту мусоросжигательной печи в 20-этажном здании в Бронксе.

На видео с места происшествия видно, как многоквартирный дом, один из углов которого обрушился от первого этажа до крыши. На видео, снятом жителями близлежащих районов, видно облако пыли, поднимающееся над кварталом сразу после обрушения, которое произошло около 8:10 по местному времени.

Это здание находится в муниципальной собственности.

Ранее мусоросжигательные шахты в зданиях Нью-Йорка использовались для утилизации мусора, который затем сжигался на месте. Но теперь их часто заменяют мусороуплотнителями, которые могут использовать те же мусоропроводы.

