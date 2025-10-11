Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Эфиопии
Киев • УНН
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Эфиопии. По данным Немецкого исследовательского центра геологических наук, оно залегало на глубине 10 километров.
В субботу в Эфиопии произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщил Немецкий исследовательский центр геологических наук (GFZ), передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По данным GFZ, землетрясение залегало на глубине 10 км (6,2 мили).
