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Землетрус магнітудою 5,6 балів стався на Філіппінах, зберігається небезпека афтершоків

Землетрус магнітудою 5,6 балів стався на Філіппінах, зберігається небезпека афтершоків

Київ • УНН

 • 33677 перегляди

Землетрус магнітудою 5,6 балів стався на острові Мінданао на Філіппінах 10 лютого, що змусило рятувальників призупинити пошуки десятків людей, які досі вважаються зниклими безвісти внаслідок зсуву ґрунту.

10 лютого на філіппінському острові Мінданао стався землетрус магнітудою 5,6 балів. Про це повідомляє Філіппінське сейсмологічне агентство та Німецький дослідницький центр наук про Землю (GFZ), пише УНН.

Деталі

За даними GFZ, підземні поштовхи залягали на глибині 10 км.

Філіппінське сейсмологічне агентство надало інші дані, заявивши, що землетрус був магнітудою 5,9 балів і глибиною 27 км. Філіппінське агентство також повідомило у своєму бюлетені, що не очікує руйнувань, але можливі повторні поштовхи – так звані афтершоки. Очевидці повідомили у соцмережах, що поштовхи були достатньо відчутними, а тремтіння землі тривало близько 20 секунд.

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Влада повідомила, що рятувальники, які шукали десятки зниклих безвісти внаслідок зсуву ґрунту в місті Мако в південній філіппінській провінції Давао-де-Оро, були змушені припинити свої операції через землетрус.

Додамо

За даними Reuters, кількість загиблих внаслідок зсуву, що стався у вівторок ввечері біля золотодобувної шахти, досягла 28 осіб, 77 вважаються зниклими безвісти і 32 отримали поранення. Проте поліції вдалося врятувати 3-річну дівчинку, яка пробула під завалами 60 годин.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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