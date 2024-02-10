Землетрус магнітудою 5,6 балів стався на Філіппінах, зберігається небезпека афтершоків

10 лютого на філіппінському острові Мінданао стався землетрус магнітудою 5,6 балів. Про це повідомляє Філіппінське сейсмологічне агентство та Німецький дослідницький центр наук про Землю (GFZ), пише УНН.

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За даними GFZ, підземні поштовхи залягали на глибині 10 км.

Філіппінське сейсмологічне агентство надало інші дані, заявивши, що землетрус був магнітудою 5,9 балів і глибиною 27 км. Філіппінське агентство також повідомило у своєму бюлетені, що не очікує руйнувань, але можливі повторні поштовхи – так звані афтершоки. Очевидці повідомили у соцмережах, що поштовхи були достатньо відчутними, а тремтіння землі тривало близько 20 секунд.

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Влада повідомила, що рятувальники, які шукали десятки зниклих безвісти внаслідок зсуву ґрунту в місті Мако в південній філіппінській провінції Давао-де-Оро, були змушені припинити свої операції через землетрус.

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За даними Reuters, кількість загиблих внаслідок зсуву, що стався у вівторок ввечері біля золотодобувної шахти, досягла 28 осіб, 77 вважаються зниклими безвісти і 32 отримали поранення. Проте поліції вдалося врятувати 3-річну дівчинку, яка пробула під завалами 60 годин.

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