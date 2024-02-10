На Гаваях стався землетрус магнітудою 5,7
Київ • УНН
Землетрус магнітудою 5,7 балів стався поблизу вулкану Мауна-Лоа на Гавайських островах, але обійшлося без жертв і руйнувань.
Землетрус магнітудою 5,7 стався на Гаваях на Мауна-Лоа — найбільшому діючому вулкані у світі, повідомляє американський центр землетрусів USGS. Землетрус не викликав попередження про цунамі, передає УНН.
Деталі
За даними USGS, землетрус стався в п'ятницю на глибині 37 кілометрів, приблизно за 18 кілометрів на південь від Наалеху.
Деякий поштовх можна було відчути в Гонолулу на острові Оаху, який знаходиться приблизно в 322 кілометрах північніше. Про постраждалих і матеріальні збитки не повідомляється.
У регіоні було кілька підземних поштовхів, але жодних повідомлень про серйозні руйнування не надходило.
Місцеві жителі повідомляють, що землетрус спричинив коливання будинків, тремтіння полиць і падіння картин.
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