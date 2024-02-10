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На Гаваях стався землетрус магнітудою 5,7

На Гаваях стався землетрус магнітудою 5,7

Київ • УНН

 • 29743 перегляди

Землетрус магнітудою 5,7 балів стався поблизу вулкану Мауна-Лоа на Гавайських островах, але обійшлося без жертв і руйнувань.

Землетрус магнітудою 5,7 стався на Гаваях на Мауна-Лоа — найбільшому діючому вулкані у світі, повідомляє американський центр землетрусів USGS. Землетрус не викликав попередження про цунамі, передає УНН.

Деталі

За даними USGS, землетрус стався в п'ятницю на глибині 37 кілометрів, приблизно за 18 кілометрів на південь від Наалеху.

Деякий поштовх можна було відчути в Гонолулу на острові Оаху, який знаходиться приблизно в 322 кілометрах північніше. Про постраждалих і матеріальні збитки не повідомляється.

У регіоні було кілька підземних поштовхів, але жодних повідомлень про серйозні руйнування не надходило.

Місцеві жителі повідомляють, що землетрус спричинив коливання будинків, тремтіння полиць і падіння картин.

Сильний землетрус магнітудою 6,5 балів відбувся у Бразилії28.01.24, 14:31 • 31776 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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