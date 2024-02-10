На Гавайях произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Гавайях на Мауна-Лоа - крупнейшем действующем вулкане в мире, сообщает американский центр землетрясений USGS. Землетрясение не вызвало предупреждения о цунами, передает УНН.

Детали

По данным USGS, землетрясение произошло в пятницу на глубине 37 километров, примерно в 18 километрах к югу от Наалеху.

Некоторый толчок можно было почувствовать в Гонолулу на острове Оаху, который находится примерно в 322 километрах севернее. О пострадавших и материальном ущербе не сообщается.

В регионе было несколько подземных толчков, но никаких сообщений о серьезных разрушениях не поступало.

Местные жители сообщают, что землетрясение вызвало колебания домов, дрожание полок и падение картин.

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