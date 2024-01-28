Сильное землетрясение магнитудой 6,5 баллов произошло в Бразилии

Эпицентр землетрясения обнаружен на расстоянии 67 км к западу от города Тарауака с населением около 16,5 тыс. человек. Глубина толчков, как указывает Volcano Discovery достигала 610 км, передает УНН.

Детали

Очень сильное землетрясение магнитудой 6,5 произошло в воскресенье, 28 января, в 67 км от Тарауаки, Акко, Бразилия, рано утром (в 4:38 по местному времени). - говорится в сообщении.

Согласно информации Центра изучения вулканической деятельности, землетрясение было на глубине 610 км, - толчки ощутили некоторые люди вблизи эпицентра.

Вместе с тем, по состоянию на сейчас, значительных разрушений или последствий этого землетрясения не обнаружено.

Особого предупреждения не было выдано, передает исследовательский ресурс.

Напомним,

В воскресенье утром в Токио, префектуре Канагава и других районах на востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 4,8. По данным метеорологического агентства угрозы цунами нет, сообщает KYODO NEWS.

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