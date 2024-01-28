Рано вранці в неділю в районі Токіо стався землетрус магнітудою 4,8; загрози цунамі немає, руйнувань немає
Київ • УНН
У неділю вранці в Токіо та прилеглих районах стався землетрус магнітудою 4,8 балів. Японське метеорологічне агентство повідомило, що землетрус стався о 8:59 ранку за місцевим часом у північній частині Токійської затоки на глибині 80 км. Попередження про цунамі не оголошувалося, повідомлень про жертви чи значні руйнування не надходило, хоча деякі транзитні послуги були ненадовго затримані.
У неділю вранці в Токіо, префектурі Канагава та інших районах на сході Японії стався землетрус магнітудою 4,8. За даними метеорологічного агентства загрози цунамі немає, повідомляє KYODO NEWS, передає УНН.
Деталі
За даними Японського метеорологічного агентства, землетрус стався о 8:59 ранку за місцевим часом.
Епіцентр землетрусу знаходиться в північній частині Токійської затоки на глибині 80 км. Загроза цунамі не оголошувалась.
Сильні поштовхи відчувалися у всіх районах центрального Токіо. Даних про постраждалих та руйнування не надходило.
Землетрус спричинив невеликі затримки в роботі багатьох служб громадського транспорту в столичному регіоні, включно зі швидкісними поїздами Токайдо Сінкансен.
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