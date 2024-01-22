У Китаї стався потужний землетрус: поштовхи відчули в Казахстані та Киргизстані
Київ • УНН
Землетрус магнітудою 7 балів за шкалою Ріхтера стався на кордоні Китаю з Киргизстаном і Казахстаном, спричинивши підземні поштовхи, які відчувалися навіть в Астані, Алмати і Бішкеку, що змусило людей евакуюватися з багатоповерхівок.
У Китаї на кордоні з Киргизстані та Казахстаном стався землетрус. Як повідомляють місцеві Telegram-канали, підземні поштовхи відчули в Астані, Алма-Аті, Бішкеку та інших містах, передає УНН.
Попередньо, у Китаї ставс яземлетрус магнітудою 7 балів за шкалою Ріхтера.
Підземні поштовхи були настільки потужними, що їх відчули у Киргистані та Казахстані. В Астані, Алма-Аті, Бішкеку та інших містах люди змушені були залишити багатоповерхівки.