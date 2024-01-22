У Китаї стався потужний землетрус: поштовхи відчули в Казахстані та Киргизстані

У Китаї на кордоні з Киргизстані та Казахстаном стався землетрус. Як повідомляють місцеві Telegram-канали, підземні поштовхи відчули в Астані, Алма-Аті, Бішкеку та інших містах, передає УНН.

Попередньо, у Китаї ставс яземлетрус магнітудою 7 балів за шкалою Ріхтера.

Підземні поштовхи були настільки потужними, що їх відчули у Киргистані та Казахстані. В Астані, Алма-Аті, Бішкеку та інших містах люди змушені були залишити багатоповерхівки.