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На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
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На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

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Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
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Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

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В Китае произошло мощное землетрясение: толчки ощутили в Казахстане и Кыргызстане

В Китае произошло мощное землетрясение: толчки ощутили в Казахстане и Кыргызстане

Киев  •  УНН

22 январь 2024, 19:41  •  10707 просмотра

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Землетрясение магнитудой 7 баллов по шкале Рихтера произошло на границе Китая с Кыргызстаном и Казахстаном, вызвав подземные толчки, которые ощущались даже в Астане, Алматы и Бишкеке, что заставило людей эвакуироваться из многоэтажек.

В Китае на границе с Кыргызстаном и Казахстаном произошло землетрясение. Как сообщают местные Telegram-каналы, подземные толчки ощутили в Астане, Алма-Ате, Бишкеке и других городах, передает УНН.

Предварительно, в Китае произошло землетрясение магнитудой 7 баллов по шкале Рихтера.

Подземные толчки были настолько мощными, что их почувствовали в Кыргызстане и Казахстане. В Астане, Алма-Ате, Бишкеке и других городах люди вынуждены были покинуть многоэтажки.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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У Китаї стався потужний землетрус: поштовхи відчули в Казахстані та Киргизстані
A powerful earthquake struck China: tremors were felt in Kazakhstan and Kyrgyzstan
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В Китае произошло мощное землетрясение: толчки ощутили в Казахстане и Кыргызстане

Землетрясение магнитудой 7 баллов по шкале Рихтера произошло на границе Китая с Кыргызстаном и Казахстаном, вызвав подземные толчки, которые ощущались даже в Астане, Алматы и Бишкеке, что заставило людей эвакуироваться из многоэтажек.

Новости Мира •   •  10707 просмотра
В Китае произошло мощное землетрясение: толчки ощутили в Казахстане и Кыргызстане

Зеленский хочет получить наработки, чтобы устранить сложности между чиновниками, бизнесом и правоохранителями. Их рассмотрят на СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к урегулированию проблемных вопросов между чиновниками, бизнесом и правоохранительными органами.

Политика •   •  14120 просмотра
Зеленский хочет получить наработки, чтобы устранить сложности между чиновниками, бизнесом и правоохранителями. Их рассмотрят на СНБО

Многоквартирный дом вспыхнул на Харьковщине: погиб мужчина и две женщины

Мужчина и две женщины были найдены мертвыми после пожара в квартире в Харьковской области. Предварительной причиной пожара было признано неосторожное обращение с огнем.

Криминал и ЧП •   •  13345 просмотра
Многоквартирный дом вспыхнул на Харьковщине: погиб мужчина и две женщины

В Евпатории военные рф грузят подбитую технику для отправки

Российские военные вывозят технику с железнодорожного вокзала в оккупированном городе Евпатория в Крыму, говорится на видео, опубликованном "Крымским ветром". Как сообщается, информация была оперативно передана Вооруженным силам Украины.

Война •   •  16646 просмотра
В Евпатории военные рф грузят подбитую технику для отправки

Прокуроры вернули более 62 000 га незаконно отчужденных земель в 2023 году - Костин

В 2023 году украинские прокуроры вернули более 62 тысяч гектаров государственных земель, которые были отчуждены незаконно. Генеральный прокурор Андрей Костин рассказал о многочисленных схемах незаконной передачи земли, отметив системную борьбу с земельными махинациями.

Экономика •   •  15601 просмотра
Прокуроры вернули более 62 000 га незаконно отчужденных земель в 2023 году - Костин

Пользуйтесь государственным: языковой омбудсмен сделал замечание ГБР за русский при задержании Романа Гринкевича

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь раскритиковал Государственное бюро расследований за использование русского языка во время задержания подозреваемого Романа Гринкевича в Одессе.

Общество •   •  15411 просмотра
Пользуйтесь государственным: языковой омбудсмен сделал замечание ГБР за русский при задержании Романа Гринкевича

Вражеский обстрел Купянска: мужчина заживо сгорел в машине, прокуратура начала расследование

Во время обстрела Купянска российскими военными погиб мужчина, еще один человек получил ранения. Прокуратура начала расследование.

Война •   •  21008 просмотра
Вражеский обстрел Купянска: мужчина заживо сгорел в машине, прокуратура начала расследование

Суд начал заседание по избранию меры пресечения Роману Гринкевичу

Печерский районный суд Киева рассматривает вопрос об избрании меры пресечения Роману Гринкевичу, подозреваемому по делу о мошенничестве с военным обмундированием на 1 миллиард гривен. Недавно Гринкевич был задержан в Одессе при попытке бегства из страны.

Криминал и ЧП •   •  15541 просмотра
Суд начал заседание по избранию меры пресечения Роману Гринкевичу

Попали по автобусу: российские войска за сутки восемь раз атаковали Днепропетровскую область

российские войска восемь раз атаковали Днепропетровскую область используя беспилотники-камикадзе и тяжелую артиллерию.

Война •   •  20362 просмотра
Попали по автобусу: российские войска за сутки восемь раз атаковали Днепропетровскую область

Поставка некачественной одежды для ВСУ: Романа Гринкевича доставили в зал суда

Романа Гринкевича, подозреваемого в поставке некачественной одежды для Вооруженных сил Украины, доставили в суд для избрания меры пресечения.

Криминал и ЧП •   •  14759 просмотра
Поставка некачественной одежды для ВСУ: Романа Гринкевича доставили в зал суда