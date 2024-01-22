В Китае произошло мощное землетрясение: толчки ощутили в Казахстане и Кыргызстане

В Китае на границе с Кыргызстаном и Казахстаном произошло землетрясение. Как сообщают местные Telegram-каналы, подземные толчки ощутили в Астане, Алма-Ате, Бишкеке и других городах, передает УНН.

Предварительно, в Китае произошло землетрясение магнитудой 7 баллов по шкале Рихтера.

Подземные толчки были настолько мощными, что их почувствовали в Кыргызстане и Казахстане. В Астане, Алма-Ате, Бишкеке и других городах люди вынуждены были покинуть многоэтажки.