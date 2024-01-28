Рано утром в воскресенье в районе Токио произошло землетрясение магнитудой 4,8; угрозы цунами нет, разрушений нет

В воскресенье утром в Токио, префектуре Канагава и других районах на востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 4,8. По данным метеорологического агентства угрозы цунами нет, сообщает KYODO NEWS, передает УНН.

Детали

По данным Японского метеорологического агентства, землетрясение произошло в 8:59 утра по местному времени.

Эпицентр землетрясения находится в северной части Токийского залива на глубине 80 км. Угроза цунами не объявлялась.

Сильные толчки ощущались во всех районах центрального Токио. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Землетрясение вызвало небольшие задержки в работе многих служб общественного транспорта в столичном регионе, включая скоростные поезда Токайдо Синкансен.

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