Сильний землетрус магнітудою 6,5 балів відбувся у Бразилії
Київ • УНН
У неділю вранці за 67 км на захід від бразильського міста Тараука на глибині 610 км стався землетрус магнітудою 6,5 балів. Наразі не повідомляється про значні руйнування чи жертви.
Епіцентр землетрусу виявлено на відстані 67 км на захід від міста Тарауака з населенням близько 16,5 тис. осіб. Глибина поштовхів, як вказує Volcano Discovery сягала 610 км, передає УНН.
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Дуже сильний землетрус магнітудою 6,5 стався в неділю, 28 січня, за 67 км від Тарауаки, Акко, Бразилія, рано вранці (о 4:38 за місцевим часом).
Згідно з інформацією Центру вивчення вулканічної діяльності, землетрус був на глибині 610 км, - поштовхи відчули деякі люди поблизу епіцентру.
Разом з тим, станом на зараз, значних руйнувань або наслідків цього землетрусу не виявлено.
Особливого попередження не було видано, передає дослідницький ресурс.
Нагадаємо
У неділю вранці в Токіо, префектурі Канагава та інших районах на сході Японії стався землетрус магнітудою 4,8. За даними метеорологічного агентства загрози цунамі немає, повідомляє KYODO NEWS.
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