Після рекордної спеки, в Колумбії спалахнула низка лісових пожеж: 582 муніципалітети країни у стані червоної тривоги

Загальна кількість активних лісових пожеж у регіонах Колумбії досягає 21. Понад 900 муніципалітетів країни у стані небезпеки через температурні рекорди у зв’язку з природним явищем "Ель-Ніньо".

Про це передає УНН із посиланням на El País та Associated Press.

Деталі

Відповідно до інформації, яку вказав Національний підрозділ з управління ризиками стихійних лих (UNGRD) у своїй останній оцінці надзвичайної ситуації, по всій національній території Колумбії триває 21 активна пожежа.

Зараз Колумбія страждає від рекордних температур близько 40 градусів за Цельсієм. За словами ми Гісліан Ечеверрі з Метеорологічного інституту, "рекордні температури зафіксовані по всій країні".

Високі температури та посухи, спричинені погодним явищем "Ель-Ніньо", яке характеризується нагріванням поверхневих вод у Тихому океані та має наслідки в усьому світі.

Високі температури також сприяють виникненню пожеж. У зв'язку з можливими наслідками явища "Ель-Ніньо", уряд Колумбії збільшив кількість муніципалітетів, що перебувають у стані готовності до лісових пожеж, з 795 до 883.

За словами міністра навколишнього середовища та сталого розвитку Сусани Мухамад, поточна ситуація є "дуже критичною".

З 883 муніципалітетів, що перебувають у стані пожежної тривоги, 582 - у стані червоної тривоги; крім того, 47 муніципалітетам загрожують зсуви, а 89 - нестача води.

Місцеві та національні органи влади повідомляють про активні пожежі в Національному природному парку Ель Тупарро на сході країни з великим біорізноманіттям, де мешкають тапіри, пуми та черепахи-амфібії.

Рятувальники координують роботу з аерокосмічними силами для розвідки постраждалого району.

Управління ризиками Колумбії повідомило, що вони працюють над контролем і ліквідацією лісової пожежі в Берлінському парамо, використовуючи літак, за допомогою якого вони скидають воду в постраждалі райони.

У муніципалітеті Немокон, що за 52 кілометри від Боготи, мерія повідомила про пожежу в сільській гірській місцевості з щонайменше трьома активними осередками.

Шторм "Іша" зруйнував кілька дерев у буковій алеї "Гри престолів" у Північній Ірландії

Пожежа на східних пагорбах Боготи

З понеділка 22 січня, у столиці Колумбії, Боготі палає сильна пожежа на гірському хребті, що межує з містом на сході (Серрос Орієнталес).

У розпал надзвичайної ситуації мер столиці Карлос Фернандо Ґалан оприлюднив першу гіпотезу щодо пожежі, яка знищила щонайменше 12 гектарів рослинності.

Початкове розслідування, проведене пожежною бригадою Боготи, має серйозні підстави вважати, що причиною пожежі стало багаття - попередив мер.

Станом на середу 24 січня, влада країни підтвердила, що пожежі біля Боготи вже контрольовані на 95% після напруженої роботи протягом останніх діб.

Тим часом Міністерство екології Колумбії попередило про "значне погіршення" якості повітря в столиці, де проживає близько восьми мільйонів населення.

Нагадаємо

2023 рік встановив рекорд як найтепліший рік із середнім підвищенням температури на 1,45 градуса; ВМО попереджає, що 2024 рік може бути спекотнішим через Ель-Ніньо.

У Колумбії арештували підводний човен, який перевозив майже 800 кг кокаїну